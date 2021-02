Scuola elementare "Ancillotto": «In isolamento tutte le classi»

Martedì 23 febbraio tutte e dieci le classi della scuola primaria "Ancillotto" di Soligo sono state messe in isolamento. La decisione è stata presa dal Servizio igiene e sanità pubblica dell'Ulss 2 considerato che, nell'ambito dei tamponi effettuati in due classi terze, sono finora emerse 16 positività tra gli alunni. È stato inoltre registrato un caso tra i docenti. I controlli erano scattati dopo che, nel corso dell'ultimo weekend tre alunni e un insegnante, sintomatici, erano risultati positivi al tampone.

«Considerato l'elevato numero di casi riscontrati e valutato l'andamento epidemiologico si è ritenuto opportuno mettere precauzionalmente in quarantena tutte le classi del plesso scolastico - spiega il dottor Stefano De Rui, direttore del Dipartimento di prevenzione - inviando immediatamente studenti e personale scolastico ad effettuare il tampone per la ricerca del virus, con verifica ulteriore alla fine della quarantena. Tutti i locali della scuola saranno, inoltre, sottoposti a sanificazione». Il sindaco Mattia Perencin conclude: «In via cautelativa meglio evitare di trovarsi con situazioni ben più importanti e di difficile gestione. Attendiamo ora l'esito dei tamponi e speriamo che questo incubo finisca presto. Faccio gli auguri di pronta guarigione ai bambini e alle maestre positive. Invito tutti alla massima prudenza».