Istituto Coletti, nasce la scuola a curvatura sportiva

È stata presentata lunedì mattina, 17 aprile, a Ca’ Sugana la scuola a curvatura sportiva dell'istituto comprensivo Coletti di Treviso. Il progetto, patrocinato dal Comune, è nato dall’intesa tra l'istituto comprensivo 5 e il Coni Veneto con l’obiettivo di mettere in campo una proposta sportiva che risponda alla domanda di un’utenza con bisogni educativi sempre più speciali.

Nello specifico, l’idea della scuola a curvatura sportiva risponde a diverse tipologie di esigenze e convinzioni che spaziano dalla volontà di far uscire lo sport dal ruolo di diletto o di attività parallela rispetto al percorso scolastico e consentirgli così di essere strumento di ampliamento delle potenzialità di apprendimento, di realizzazione del benessere psicofisico, di innalzamento della motivazione allo studio e di ausilio per la gestione emozionale e relazionale degli aspetti psicologici dei preadolescenti. Lo sport è inoltre strumento per combattere la dispersione scolastica e prevenire fenomeni di devianza. Tutto questo sarà realizzato nelle sedi dell’IC Coletti di Treviso, a partire dall’anno scolastico 2023-2024, usufruendo della competenza dei tecnici e degli istruttori delle società sportive individuate, afferenti alla Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate ufficialmente riconosciute dal Coni.

I commenti

La dirigente scolastica dell’IC5 Angela Ferraro: «Esprimo la mia soddisfazione per questo importante incipit che mi auguro apra la strada ad un percorso che virerà verso un maggiore presenza dello sport a scuola, in particolare nelle scuole secondarie di primo grado. Gli studenti di questa fascia di età presentano criticità didattiche, di motivazione, di autostima e di comportamento che, tramite la cultura e la pratica sportiva si possono prevenire e contrastare. Lo sport non è un “di più” per un ragazzo o una ragazza di quella età, può essere strumento di socialità, di benessere psicofisico, di aumento della motivazione all’apprendimento, come dimostrato dalle neuroscienze, nonché uno strumento che consente di arginare i fenomeni di devianza giovanile, aprendo la scuola il più possibile e offrendo gratuitamente ai ragazzi occasioni di crescita. Tale visione rappresentata dalla scuola a curvatura sportiva, è una visione condivisa con tutta la comunità scolastica dell’IC5 Coletti e con i preziosi amici e collaboratori del Coni regionale e Treviso che ringrazio pubblicamente».

«Il Coni Veneto sostiene attivamente la nascita della scuola a curvatura sportiva a Treviso, in linea con la missione della promozione della pratica sportiva presente nello statuto e nel mandato del Coni - sottolinea il presidente del Coni Veneto, Dino Ponchio -. Il Coni veneto con i suoi delegati è stato attivamente coinvolto e reso partecipe di tutte le fasi ideative, progettuali, di scelta delle discipline e di realizzazione attiva di questo importante progetto che consente di dare spazio e pregio alla pratica sportiva nel percorso di apprendimento e di formazione degli studenti».

«Sosteniamo con entusiasmo e apprezzamento questo nuovo progetto che rappresenta un modello su scala nazionale - conclude il vicesindaco di Treviso, Andrea De Checchi -. Treviso vuole essere un laboratorio per sperimentare nuove modalità di diffusione della pratica sportiva, integrandola nell’offerta didattica. Ringraziamo la dirigente dell’IC5 e il presidente Coni Veneto per questa collaborazione che vuole dare nuovi strumenti ai ragazzi di partecipazione, benessere, inclusione e stimolo all’apprendimento e alla socialità».