Scuola intitolata a Tina Anselmi, no del sindaco: «Meglio Piero Angela»

Ha sollevato un vero e proprio polverone mediatico la decisione di Matteo Romanello, sindaco di Marcon, di non intitolare la scuola elementare del paese a Tina Anselmi perché troppo politica come scelta. La primaria del Comune veneziano sarà intitolata a Piero Angela. Le opposizioni cittadine sono insorte contro il no del sindaco a Tina Anselmi e la polemica, dal Veneziano, ha raggiunto anche Castelfranco Veneto, città natale della prima donna ministro della Repubblica.

Il sindaco Stefano Marcon commenta così la notizia: «Non vorrei si creassero fraintendimenti dal momento che il mio cognome è Marcon ma la scuola che doveva essere intitolata a Tina Anselmi non è a Castelfranco Veneto bensì in provincia di Venezia, a Marcon per l'appunto. Detto questo - prosegue il primo cittadino - non entro nel merito delle decisioni prese da un mio collega sindaco ma posso solo dire che a Castelfranco Veneto conosciamo bene l'importanza di Tina Anselmi e abbiamo in cantiere una serie di importanti iniziative per ricordarla e valorizzarla. Abbiamo già tenuto tre convegni ma ne faremo altri nelle prossime settimane. L'obiettivo è che il nome di Tina Anselmi resti sempre associato al nostro Comune».