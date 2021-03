Distretto di Asolo: «Didattica a distanza dalla seconda media in poi»

«Il nuovo Dpcm prevede la sospensione delle scuole con incidenza pari o superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti. A livello regionale ci sono tre distretti che presentano già, in proporzione, un'incidenza superiore a questi valori. Servono dunque provvedimenti mirati che vanno presi dalle Ulss di riferimento. Queste tre aree sono: l'Alta Padovana (272 casi ogni 100mila abitanti), il distretto di Asolo (268 casi su 100mila abitanti) e l'Ulss 4 "Veneto Orientale" (302 casi su 100mila abitanti). In questi distretti, tutte le scuole, dalla seconda media alla quinta superiore, dovranno essere messe in didattica a distanza e non potranno più seguire le lezioni in presenza». Ad annunciarlo è la dottoressa Russo nel punto stampa sulla situazione Covid in Veneto di lunedì 8 marzo. Scuole superiori chiuse in buona parte della provincia di Treviso, dunque. Il distretto di Asolo va dalla zona di Castelfranco Veneto a Valdobbiadene, comprendendo Montebelluna e numerosi altri Comuni dell'Alta Marca. Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore da giovedì 11 marzo.

L'assessore Lanzarin ha poi concluso l'incontro con due novità: «Stiamo per chiudere due importanti accordi a livello regionale: il primo è quello che riguarda il coinvolgimento dei medici di base nella campagna vaccinale. La somministrazione delle dosi potrà avvenire nei loro ambulatori, a domicilio o in punti vaccinali prestabiliti diversi da quelli delle Ulss. Domani, martedì 9 marzo, penso che saremo in grado di poter siglare l'accordo. Sabato sera è stato invece approvato l'accordo per l'utilizzo degli specializzandi universitari nella campagna vaccinale. Potranno anche loro, su base volontaria e con compenso, somministrare i vaccini. Da aprile in avanti dovrebbero arrivare molte più dosi in Veneto, sarà fondamentale quindi avere il maggior numero di personale pronto a vaccinare. Con le farmacie non c'è ancora nessun tipo di accordo ma ci hanno già dato la loro disponibilità».

Il provvedimento del sindaco di Asolo

Il sindaco di Asolo, Mauro Migliorni, commenta con queste parole la notizia ai nostri microfoni: «Il territorio del distretto di Asolo ha superato (in proporzione) l'incidenza limite di 250 casi su 100mila abitanti. Speriamo che i provvedimenti presi per le scuole e per gli spazi comunali bastino a limitare i contagi. Ad Asolo abbiamo solo la scuola media, ma a Possagno c'è l'istituto alberghiero e gli istituti di Montebelluna e Valdobbiane risentiranno pesantemente dello stop alle lezioni in presenza dalla seconda media in poi. La mia ordinanza comunale, in vigore fino al 5 aprile, rende invece tutti gli uffici comunali aperti solo su appuntamento e aumenta il distanziamento sociale di almeno 2 metri negli uffici con limitazioni anche per palestre e biblioteca».