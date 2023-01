Stefanini all'ex Turazza, visita del sindaco nel giorno del rientro a scuola

Terminate le vacanze di Natale, lunedì 9 gennaio è stato il giorno del rientro a scuola per centinaia di studenti e insegnanti trevigiani. Una giornata particolarmente importante soprattutto all'ex istituto Turazza, in zona San Nicolò a Treviso, dove da oggi si sono trasferite temporaneamente le classi delle scuole Stefanini, interessate da un cantiere di riqualificazione che cambierà del tutto l'edificio. Per il primo giorno di scuola del nuovo anno, il sindaco Mario Conte ha fatto un sopralluogo proprio nelle classi dell'ex Turazza per dare il benvenuto agli studenti delle Stefanini che resteranno nella sede attuale fino a giugno del 2024.

La nuova sede

Lunedì mattina gli alunni hanno raggiunto l’ex Turazza entrando e uscendo da via Bressa, a ridosso del ponte sul Sile. Il cancello del percorso pedonale resterà aperto anche nei prossimi giorni alle 7.40 e chiuso alle 7.50. Per le entrate in ritardo e le uscite in anticipo il riferimento sarà invece vicolo Turazza, accesso normalmente riservato al personale e a chi deve recarsi in segreteria (negli orari previsti). Alle 13.35 la campanella di fine lezioni. I disagi più grandi riguarderanno il trasferimento degli studenti alla palestra e ai campi sportivi scoperti del seminario vescovile per le ore di educazione fisica. L'istituto ha già chiesto nelle scorse settimane l'autorizzazione alle famiglie. Per alunni e insegnanti della scuola media si tratta a tutti gli effetti di un nuovo inizio.

Il commento

«Ho voluto portare un saluto ai ragazzi, scusandomi con loro - spiega il primo cittadino di Treviso - ma anche con i docenti e il personale scolastico, per eventuali piccoli disagi dovuti al cambio di sede. Dall'altro lato, alle Stefanini sta partendo il più grande intervento di riqualificazione di un edificio scolastico mai effettuato in città. Ringrazio gli assessori Sandro Zampese e Silvia Nizzetto , il consigliere Antonio Dotto e tutta la squadra di maggioranza. Se è stata trovata una soluzione è grazie al lavoro di tutti».