Covid, Zaia: «Dal 1º febbraio riapriremo le scuole superiori in Veneto»

«Lunedì 1º febbraio riapriremo le scuole superiori in Veneto. Oggi abbiamo un indice Rt pari a 0.81, è il secondo più basso d'Italia, subito dopo la Campania. Se questo trend continuerà anche nei prossimi giorni potremo riaprire gli istiuti superiori in sicurezza. Ho già dato disposizione di attivare tutta la macchina per la riapertura degli istituti. Ci sarà la nuova figura dello steward per regolare i flussi di studenti nei bus ed evitare assembramenti sui mezzi. Gli accordi con i privati sono stati fatti. Per il Governo le lezioni possono essere fino al 75% (massimo) in presenza ma sulla percentuale nelle classi del Veneto ci riserviamo ancora qualche giorno per decidere. Penso riapriremo le classi con una percentuale di studenti del 50%».

Lunedì 25 gennaio il Governatore Luca Zaia ha annunciato la riapertura degli istituti superiori veneti a partire dalla prossiima settimana. «La nostra regione ha fatto molti sacrifici in queste ultime tre settimane di zona arancione - ha detto Zaia - Spero si possa tornare in zona gialla dalla prossima settimana anche se ieri, quando sono uscito per fare una passeggiata, ho visto ancora tanta gente senza mascherina. Germania e Gran Bretagna non ne stanno ancora venendo fuori. In Francia e Spagna i contagi stanno tornando a salire. C'è poco da fare baldoria ma è vero che la nostra regione sta tirando un sospiro di sollievo». In chiusura il Governatore ha fatto il punto della situazione sui vaccini: «Sembra che Pfizer tornerà a una fornitura regolare di dosi nei prossimi giorni - ha continuato il Governatore - Le regioni che hanno ricevuto meno dosi le scorse settimane, ne riceveranno di più e il Veneto è tra queste. Astrazeneca ha ridotto le dosi per l'Italia da 8 milioni a 3,4 milioni. Moderna, destinato alle case di riposo, sta continuando la distribuzione a livello nazionale e in Veneto arriverà anche il vaccino Johnson & Johnson. Se i vaccini cinesi riceveranno l'approvazione Ema per me dovranno essere fatti anche in Italia - ha detto Zaia - Sogno di vedere il prima possibile i palazzetti veneti trasformati in punti di vaccinazione. Riusciremo a fare 10mila vaccinazioni al giorno se arriveranno le dosi necessarie. Quando saremo riusciti a vaccinare tutti gli Over 70 in Veneto avremo risolto gran parte dei nostri problemi negli ospedali e a livello di mortalità. In Veneto sono 535mila gli Over 75 in attesa di vaccinazione».

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 15.554 tamponi da cui sono emersi 553 nuovi positivi con un tasso di incidenza pari al 3,43%. I positivi ad oggi in Veneto sono scesi a 44.519. 2256 i pazienti ricoverati negli ospedali del Veneto di cui 313 in terapia intensiva (con 284 positivi). Da inizio gennaio in Veneto si sono liberati 900 posti letto. Sono 43, infine, i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Il Veneto è l'ottava regione per tasso di mortalità a livello nazionale.

