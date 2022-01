Sede alpini di Bavaria: il Comune fa da garante per un mutuo con la banca

Il Gruppo Alpini di Bavaria si appresta a completare la sua sede di via San Girolamo in frazione Bavaria di Nervesa della Battaglia e per farlo saranno necessari 50mila euro. Sarà il Comune di Nervesa della Battaglia, attraverso una garanzia fidejussoria, a consentire all’associazione di ottenere un mutuo attraverso la Volksbank. La sede degli Alpini, che viene utilizzata anche per protezione civile, è stata realizzata su un’area pubblica e l’edificio resterà di proprietà pubblica. La convenzione con il Gruppo risale al 2 agosto 2006, in cui veniva loro affidata la gestione dell’area di proprietà del Comune e la manutenzione del verde, nonché la manutenzione ordinaria delle eventuali attrezzature da gioco e tempo libero che l’Amministrazione Comunale vi avrebbe collocato con libertà di accesso a chiunque in orari concordati.

Il fabbricato viene realizzato a cura e spese del Gruppo A.N.A. di Bavaria, anche con eventuali contributi pubblici, ma resta di proprietà comunale e lo stesso Gruppo si occuperà di ogni spesa relativa alla manutenzione ordinaria, straordinaria e di funzionamento con esonero del comune a qualsiasi rimborso. Per completare i lavori servivano 50mila euro ma, vista la difficoltà del sistema bancario ad erogare finanziamenti, è stato chiesto al Comune di Nervesa di prestare garanzia fideiussoria tenuto conto della destinazione dell’immobile e della futura proprietà pubblica dello stesso. Il 29 dicembre scorso il Consiglio comunale di Nervesa della Battaglia ha approvato la delibera in cui viene concessa la garanzia fidejussoria.

“Il gruppo Alpini di Bavaria non ha reddito – commenta il sindaco di Nervesa della Battaglia, Fabio Vettori -, la banca ha chiesto loro una garanzia per concedere il mutuo. Il Comune farà loro da garante, anche perché si trova su area comunale e l’edificio, che in caso di calamità può essere utilizzato come sede operativa di protezione civile, sarà di proprietà comunale. Saranno tuttavia gli

alpini, autonomamente, a pagare le rata del mutuo, grazie anche alla convenzione con il Comune in cui si impegnano a tenere pulita l’area attorno alla sede e quella dell’adiacente palestra. In cambio, il Comune paga loro il servizio, che altrimenti sarebbe stato affidato comunque a una ditta esterna. Il Gruppo Alpini di Bavaria, come tutti gli alpini del resto – conclude il primo cittafino di Nervesa - sono sempre disponibili nei confronti dell’Amministrazione comunale, non da ultimo nel corso della pandemia, distribuendo le mascherine ai cittadini e impegnandosi a portare la spesa a casa alle persone in quarantena. Il servizio fornito dagli alpini è utilissimo e prezioso per tutta la cittadinanza”. Il mutuo avrà una durata di 5 anni da rimborsare in 60 rate mensili posticipate.