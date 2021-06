In città torna SediciTrenta, la rassegna di eventi dedicata alla creatività giovanile

L'ottava edizione andrà in scena durante tutta l'estate per poi terminare in dicembre. Nei prossimi mesi il centro cittadino sarà dunque animato da eventi, spettacoli, workshop e laboratori

Prende il via l’ottava edizione di SediciTrenta, il concorso di idee per la libera creatività giovanile rivolto a gruppi formali e informali di giovani, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, promosso dall’assessorato alla Partecipazione e Istruzione del Comune di Treviso in collaborazione con Progetto Giovani Treviso, gestito dalla Cooperativa Sociale Itaca.

Il progetto nasce per sostenere la creatività giovanile in tutte le sue espressioni e si propone di incoraggiare e supportare l’ideazione e l’organizzazione di eventi artistici culturali e ambientali senza scopo di lucro. Fino a dicembre 2021 si terranno iniziative in forma di evento/spettacolo o di workshop/laboratorio (per sport, arte, cultura, musica, teatro, fotografia, architettura, nuove tecnologie, interculturalità, riciclo, sostenibilità ambientale, ecc.) suddivise in due momenti, negli spazi resi disponibili dal Comune di Treviso.

Gli ambiti pubblici che ospiteranno gli eventi, resi disponibili dall’Amministrazione Comunale comprendono sono la Casetta parcheggio ex Pattinodromo, la Loggia dei Trecento, la Loggia dei Cavalieri, Corte San Parisio, il Parco di Villa Margherita (in collaborazione con il Gruppo Alcuni), Prato della Fiera e la Sala Verde di Palazzo Rinaldi. Da giugno a settembre 2021 si svolgeranno ben dodici eventi fra teatro, musica, nuove tecnologie, mostre, street art e discipline bionaturali, che saranno inseriti nel calendario di eventi del Comune di Treviso.

«Il Progetto Giovani, in questi anni, ha dato vita ad importanti occasioni di aggregazione caratterizzate da una proposta accattivante e sempre al passo con gli interessi dei ragazzi - afferma l’assessore comunale alla Partecipazione e Istruzione, Silvia Nizzetto - Dall’ambiente alla tecnologia, dalla musica al cinema all’aperto, il Progetto Giovani si prepara a diventare un punto di riferimento per l’estate dei ragazzi, accompagnandoli durante la pausa scolastica con progetti educativi».

Gli eventi in programma

01-12 GIUGNO PROGETTO GIOVANI TREVISO E 8 LUGLIO AL TEATRO COMUNALE MARIO DEL MONACO: SOGNIAMO – Comitato Teatro Treviso: è un progetto teatrale sulle esperienze oniriche di giovani/giovanissimi, attraverso interviste e incontri informali nei luoghi reali che questi frequentano. La condivisione, la narrazione di sé, l’ascolto reciproco, diventano così uno spettacolo teatrale, che andrà in scena l’8 luglio al Teatro Comunale Mario Del Monaco, all’interno di Gioiosaetamorosa-Treviso Contemporary Theater Festival e potrà contare sul supporto di professionisti del settore.

26-27 GIUGNO - LOGGIA DEI 300

ART – Associazione La Porta: una mostra interattiva di arte moderna che si propone di valorizzare nuovi artisti.

3 LUGLIO - CORTE SAN PARISIO

CONCERTO VIAGGIATORI ARMONICI – Associazione Mondo Uno: concerto musicale dei “Viaggiatori Armonici” che contiene brani propri con particolari sonorità grazie all’utilizzo di molteplici strumenti acustici.

24 LUGLIO PARCO DI VILLA MARGHERITA

BACK IN BUSINESS – organizzato da un gruppo informale di giovani, Back in Business è un evento all’insegna della musica e dell’arte visiva, con esibizioni live, esposizioni e creazioni di artisti.

20-22 AGOSTO - PARCO DI VILLA MARGHERITA

TREVIBLUES FESTIVAL – Gruppo informale Bluesy People: tre giornate dedicate alla musica e alla cultura Blues.

27-29 AGOSTO - PARCO DI VILLA MARGHERITA

TREVISIONI FESTIVAL – Gruppo informale Tre Toni

Un ricco programma di proposte, distribuite in tre giornate: cinema all’aperto il venerdì, musica dal vivo il sabato e teatro la domenica.

03, 10 e 17 SETTEMBRE - CORTE S. PARISIO

ASCOLTINPIAZ -Associazione DiBallarSiPotrebbeUnPoco: l’iniziativa riguarda tre serate di concerti, dedicate alla musica popolare.

4 -5 SETTEMBRE - LOGGIA DEI CAVALIERI E PIAZZA DEL CENTRO STORICO

SOCIAL HUG - Gruppo informale NextGen-Z Edition

Le nuove tecnologie per far rivivere la “piazza” e promuovere la socializzazione, in due giornate di eventi. Nella prima serata, stand di aziende e Silent Party, con la tecnologia virtuale presso la Loggia dei Cavalieri. La seconda giornata sarà dedicata ai graffiti e alla street art: gli edifici della piazza diventeranno sfondi animati dove sarà possibile video-giocare in 3D nelle piazze del Centro storico (Piazza dei Signori, Piazza Indipendenza, Piazzetta Aldo Moro).

10 SETTEMBRE - PRATO DELLA FIERA: IL CORRIDOIO VERDE - Gruppo informale GRA - Grande Raccordo Ambientale.

Le maggiori realtà del trevigiano che si occupano di cinema e arte assieme a registi, per una serata di performance e cortometraggi a tema ambientale.

11-12 SETTEMBRE-PARCO DI VILLA MARGHERITA: YOGA E CAMPANE – gruppo informale Yoga e Campane: una giornata dedicata allo yoga e al rilassamento che comprende la presentazione della disciplina, una lezione di yoga guidata e una parte di rilassamento con campane tibetane.

21 SETTEMBRE - SALA VERDE PALAZZO RINALDI: NAVIGAMENTE – Gruppo informale Navigamente.

La divulgazione e la sensibilizzazione al digitale. Esperti e specialisti del settore insieme in uno spettacolo aperto a tutti.

24-26 SETTEMBRE - CORTE S. PARISIO

FESTIVAL DELLE FRONTIERE – Associazione AGORA’: conferenze, concerti, mostre artistiche e proiezioni. Tre giornate di eventi, che invitano a riflettere sul concetto di FRONTIERA, intesa come VIAGGIO e raccontano in tre linee temporali, passato, presente, futuro.