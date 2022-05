SegnalaMi, nuovo portale per contattare la polizia locale

Il servizio convenzionato di polizia locale tra i comuni di Cimadolmo, Gaiarine e Vazzola si evolve con un nuovo sito interattivo che permetterà agli agenti di raccogliere in tempo reale le segnalazioni dei cittadini in tema di ambiente, sicurezza stradale, pericolo e degrado urbano.

SegnalaMI è il nome del nuovo servizio che nasce con la finalità di favorire la relazione tra polizia locale e cittadini, garantendo un intervento efficace e tempestivo da parte degli agenti. «Un altro passo in avanti, un nuovo applicativo che qualifica ulteriormente il Comando di Polizia Locale. Uno strumento a servizio dei nostri cittadini che abbiamo fortemente voluto assieme al nuovo comandante Naro» commentano i sindaci. Le aree individuate potranno essere oggetto di ulteriori implementazioni in futuro. «Durante gli ultimi anni segnati dal Covid, i nostri agenti sono stati impegnati in tanti servizi connessi all'emergenza e questo ci ha dato modo di fare una riflessione comune per migliorare ulteriormente il servizio convenzionato di polizia locale Sinistra Piave».

Si potrà accedere al servizio direttamente dal sito della polizia locale cliccando sul pulsante segnalaMI in alto a destra o dalla home page del sito istituzionale di tutti e tre i Comuni facenti parte della convenzione.