Segnale Rai, problema risolto a Vittorio Veneto: «Canali di nuovo visibili»

«Il rifacimento della 'torre' sul Col Visentin, che ospita l’antenna del segnale televisivo, è terminato. Dalla prossima settimana i residenti nella zona del Vittoriese torneranno a ricevere un segnale chiaro e a fruire del servizio pubblico». Ad annunciarlo è Angela Colmellere, deputata trevigiana della Lega.

«A giugno - ricorda Colmellere - avevo presentato una interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai per capire lo stato dei lavori sul ripetitore e chiesto la garanzia di un segnale puntuale per i residenti della Val Lapisina in particolare, da Longhere al Fadalto, ma anche di San Giacomo di Veglia a Vittorio. Mi sono interessata fin dal primo momento a questo disservizio. Oggi posso annunciare che procedono gli adeguamenti anche alle antenne di Cison, Val Lapisina e Madonna della Salute, con segnale disponibile dal primo di agosto. In questo modo, la zona del Vittoriese e del Quartier del Piave sarà completata dopo i danni di Vaia e dopo lo switch-off di marzo. L’articolo 45 del testo unico della Radiotelevisione impone al servizio pubblico di garantire la diffusione di tutte le sue trasmissioni tv e radio con copertura integrale del territorio. È giusto, quindi, che anche i cittadini vittoriesi, che pagano il canone in bolletta elettrica, possano fruire del servizio tv, e dai prossimi giorni questo sarà di nuovo possibile