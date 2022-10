Ponte di Piave e Gorgo al Monticano, in pensione il segretario comunale

Domenica Maccarrone, segretario comunale di Ponte di Piave e Gorgo al Monticano, terminerà il suo incarico da martedì 1° novembre, andando in pensione. In servizio a Ponte di Piave dal novembre 2014 in qualità di Segretario della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Ponte di Piave ed Ormelle ed a fine dicembre 2014 anche del Comune di Gorgo al Monticano, negli anni ha sempre dato disponibilità a prestare servizio anche in altri comuni della Marca con incarichi a scavalco.

Il commento

«L'impegno e la dedizione - dichiarano il sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma, e di Gorgo al Monticano, Giannina Cover - hanno contraddistinto il prezioso lavoro della Dott.ssa Maccarrone. Quello del Segretario comunale è oggi davvero un lavoro complicato, perché la legislazione degli enti locali è molto complessa e non sarà facile trovare un nuovo segretario comunale che ricopra questo ruolo così delicato. Nel corso dell’ultima seduta, i consigli comunali hanno voluto ringraziare il segretario comunale con parole di stima per la professionalità dimostrata, per l’attenzione nei confronti del personale dipendente e dei servizi ai cittadini. A nome delle amministrazioni comunali esprimiamo tutta la nostra gratitudine alla dottoressa Maccarrone per lo spirito di abnegazione e la grande responsabilità con cui ha svolto il suo lavoro a servizio delle comunità di Ponte di Piave e Gorgo al Monticano».