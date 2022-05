Solidarietà per i bambini: Selina dona biancheria intima alle associazioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Oggi, presso gli Uffici Direzionali in Viale della Repubblica a Treviso ha donato circa 1.500 capi di biancheria intima per bambino/a ad associazioni/comunità meritevoli nel territorio. La sensibilità e solidarietà verso persone ed enti meritevoli di attenzione è uno dei valori che Selina persegue con atti di solidarietà e di generosità concreti, soprattutto in momenti di crisi economica come quelli che stiamo vivendo. Ecco quali sono le comunità, iniziative sul territorio che sono state destinatarie dell'importante iniziativa benefica: CASA MATER DEI è una comunità educativa che accoglie donne gestanti e madri con figli in situazione di disagio, segnate da una femminilità e maternità ferita, senza distinzione di cultura o religione. La comunità cerca di dare risposta concreta ai molteplici bisogni che investono la vita nascente, il mondo dell’infanzia, della donna e della famiglia di oggi, credendo fermamente nella sacralità della vita umana fin dal suo concepimento ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXiii è un’associazione internazionale di fedeli di diritto Pontificio, impegnata per contrastare concretamente l’emarginazione e la povertà in tutti i contesti di vita. La Comunità lega la propria vita a quella dei poveri e degli oppressi e vive con loro 24 ore su 24. L’11 maggio la comunità, con il coinvolgimento del Ministero degli Affari Esteri e della rete diplomatica italiana in Ucraina, ha accolto 63 bambini orfani evacuati dall’Ucraina. La donazione di Selina permetterà di dare una risposta a dei bisogni concreti.

Società Cooperativa IL PORTICO: Ente Gestore di quattro comunità educative per minori che individuano la propria mission nell’accogliere quotidianamente minori provenienti da nuclei familiari impossibilitati o incapaci di assolvere il proprio compito e offrire un adeguato sostegno alla loro crescita. Ogni comunità intende offrire al minore uno spazio terzo in cui provare un temporaneo sollievo. Si rivolge a minori in situazioni di disagio sociale, familiare e personale non particolarmente grave, ma in condizioni di precarietà e fragilità affettiva e relazionale, tali da compromettere anche se temporaneamente un’evoluzione personale equilibrata e armonica. CENTRO DELLE DONNE LIBERE DALLA VIOLENZA è un nuovo Centro Antiviolenza aperto ad aprile 2020 durante il lockdown. Il servizio è nato su ideazione della cooperativa sociale La Esse e della Casa Religiosa Domus Nostra, con il contributo della Regione del Veneto. Il Centro offre gratuitamente ascolto, orientamento, supporto psicologico e consulenza legale alle donne vittima di violenza. Inoltre con le donne vengono avviati percorsi di accompagnamento alla ricerca del lavoro e laboratori pensati per aiutare i figli delle donne accolte a rielaborare il loro vissuto LA ESSE è una cooperativa sociale che si occupa da più di trent’anni di parità di genere, lavoro e inclusione sociale delle persone fragili e vulnerabili nei propri contesti di vita.

DOMUS NOSTRA è una casa religiosa che offre servizi di Accoglienza, Tutela, Protezione e Prevenzione aperti a donne e a nuclei mamma-bambino di provenienza, religione, età e culture diverse, segnati da vulnerabilità temporanee o strutturali di varia natura (in particolare difficoltà genitoriali, conflitti di coppia, violenze domestiche, crisi dei progetti migratori, tratta per scopi sessuali) con ricadute dolorose sulla crescita dei figli.