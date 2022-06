Rotonda di Selvana, da martedì scatta il senso unico alternato

Da martedì 21 giugno cambierà la viabilità in prossimità della rotonda di Selvana: senso unico alternato su viale Brigata Marche gestito, anche di notte, da semaforo e movieri nelle ore di punta.

Verrà installata la segnaletica di avviso cantiere in corso in viale Brigata Marche verso Carbonera e Biban ed in viale Vittorio Veneto. In via Zanella sarà interdetta la svolta a sinistra in direzione del sottopasso ferroviario al fine di evitare possibili criticità nella zona intersezione tra via Brigata Marche e indirizzato il traffico veicolare verso via Piave. Sarà interdetta l'uscita diretta da via Gandino in via Brigata Marche, pertanto residenti dovranno transitare su via degli Alpini. I lavori saranno ultimati per la prima settimana di agosto. Terminato l'intervento in via Brigata Marche le lavorazioni proseguiranno in via Zanella. «Ci scusiamo anticipatamente per gli eventuali disagi» conclude il sindaco Mario Conte.