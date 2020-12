"Senza di te", ecco il successo della band trevigiana "Frammenti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

"Senza di te" di "Frammenti" è un brano che si chiede: cosa sarebbe della mia vita senza la cosa cui tengo di più? Una domanda che ritorna più e più volte nella poetica dei quattro ragazzi trevigiani e trova la risposta nella capacità di lasciar scorrere gli eventi. Lasciar andare ciò che abbiamo di più prezioso per raggiungere zone inesplorate di noi stessi e della nostra sensibilità. La realtà li mette in continuazione di fronte a questa scelta fra due strade: celebrare il proprio ego mettendo a repentaglio un bene più grande, ovvero la vita all’infuori di noi, oppure provare ad andare oltre i propri capricci, coscienti che il sacrificio spesso prelude ad una felicità più grande. Questa idea è resa attraverso la metafora della partenza della persona amata per un lungo viaggio. Questo evento scatena inevitabilmente una serie di domande: a cosa sto rinunciando lasciandoti andare? Come cambierà la mia vita? Quello che abbiamo costruito andrà tutto perduto per sempre? Si tratta della paura di fronte all’incertezza, al futuro e alle conseguenze della difficile scelta di “lasciar andare”. L’obiettivo, dicono, è quello di riuscire a superare questa paura ed essere pronti a sacrificare i propri bisogni che spesso sono solo un capriccio. Perché? Perché secondo loro è la miglior occasione per imparare qualcosa di se stessi, crescere, superarsi, e magari, un giorno, essere felici davvero. Questo il link alla canzone.