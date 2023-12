Senza dimora, sette posti letto nella chiesa di Santa Maria del Sile

Il dormitorio comunale di Via Pasubio è al completo da mesi e allora, la comunità di Santa Maria del Sile, si è mobilitata per dare un segnale concreto di aiuto e accoglienza ai tanti senza dimora costretti a trascorrere le notti invernali al gelo.

Nella chiesa di Santa Maria del Sile sono stati ricavati sette posti letto dove i senza dimora possono trovare riparo facendo anche colazione al mattino. Ad oggi sono ospitati in chiesa sette uomini di età compresa tra i 25 e i 50 anni, alcuni provenienti dal nord Africa ma anche un paio di italiani rimasti senza casa e che il dormitorio di Via Pasubio ha già ospitato quindi, per la turnazione in corso, non possono essere accolti di nuovo. L'idea di ricavare i posti letto all'interno della chiesa è venuta al parroco don Giovanni Kirschner ma l'iniziativa è stata resa possibile grazie al gruppo di volontari e residenti che ruotano attorno alla parrocchia, insieme a gruppi e associazioni locali. Tra loro c'è anche Francesco Sardo Infirri, presidente di Treviso Civica in prima linea per la politica dell'accoglienza e della tutela dei meno abbienti. «Preciso subito - spiega Sardo Infirri - che i sette letti allestiti nella chiesa di Santa Maria del Sile sono una soluzione provvisoria che la comunità ha trovato in un momento di grande emergenza essendo al completo il dormitorio di Via Pasubio. Grazie ai volontari anche esterni alla parrocchia, una persona a notte dorme insieme ai sette ospiti della chiesa per accoglierli la sera e stare con loro durante la colazione del mattino. Io stesso ho dormito con loro in quanto residente e parrocchiano. Sopportare il freddo della notte in un ambiente non riscaldato come la chiesa non è facile ma almeno queste persone non sono più costrette a dormire all'addiaccio». Oltre a loro altri 3/4 senza dimora rimasti fuori dal dormitorio di Via Pasubio sono ospitati nelle altre strutture della parrocchia come gli spogliatoi del vicino campo sportivo. «Sia ben chiaro - conclude il presidente di Treviso Civica - che questa non può essere una soluzione definitiva all'emergenza casa. Dopo la tragica morte di Mandeep al Park Appiani, riteniamo però giusto ribadire come nel 2023 non sia accettabile che le persone rischino ogni notte di morire di freddo. L'accoglienza della parrocchia di Santa Maria del Sile nasce proprio da qui: il servizio di colazione veniva già fornito prima dell'emergenza due mattine a settimana. Grazie all'aiuto dei volontari l'abbiamo implementato per i sette ospiti della chiesa ma ora attendiamo soluzioni concrete da chi di dovere. Già questa sera, venerdì 15 dicembre, avremo un incontro con il Comune per aggiornamenti importanti sul tema accoglienza. Se ci verrà detto che non sarà possibile trovare una sistemazione per tutti i senza dimora di Treviso le porte della parrocchia di Santa Maria del Sile resteranno aperte».