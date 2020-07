Solidarietà per l'Ulss: donate tremila bottiglie di vino per gli operatori sanitari

Cerimonia di donazione, mercoledì a Conegliano: Giorgio Serena, titolare di Serena Wines, ha difatti consegnato al direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi, circa 3.000 bottiglie da distribuire ai dipendenti dei reparti maggiormente impegnati nell’emergenza Covid. “La nostra azienda – ha sottolineato Giorgio Serena – ha voluto esprimere la propria riconoscenza nei confronti degli operatori sanitari che hanno dato un grandissimo contributo, sia sociale che morale, durante tutto il periodo dell’emergenza Covid”. “Alla famiglia Serena, titolare di un’azienda vinicola storica, tra le più rappresentative della Marca, va il nostro più sentito ringraziamento per aver voluto dimostrare, anche in questa occasione, la propria vicinanza a un territorio di cui costituisce una delle eccellenze - ha commentato Benazzi - Le realtà imprenditoriali della nostra provincia hanno dimostrato, in questa pandemia, una grande sensibilità e una forte vicinanza alla nostra azienda e ai nostri operatori, impegnati in prima linea”.

