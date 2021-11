Montebelluna ha una nuova centenaria: nonna Seria spegne 100 candeline

L'assessore ai Servizi sociali di Montebelluna, Maria Bortoletto, ha portato gli auguri di tutto il Comune di Montebelluna alla neo-centenaria Seria Guizzo. Nata a Selva del Montello il 2 novembre del 1921, dopo aver conosciuto e sposato il caro Ernesto anch'egli di Selva, al termine della Guerra, è emigrata in Svizzera con il marito nella speranza di migliorare la loro condizione economica. Seria hal avorato in un'azienda che produceva scatole di latta, è stata cameriera sulle Alpi Bernesi a Lucerna e colf a Milano e Genova in prestigiose famiglie. Sono state esperienze che hanno reso Seria una donna gentile e moderna. Ora, dopo tanti sacrifici e viaggi, Seria vive da quattordici anni a Montebelluna, circondata dall'affetto dei figli Silvana e Gianni e dai nipoti Riccardo, Martina e Alessandra.