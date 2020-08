Comune e Mom trovano l'accordo: verrà potenziato il trasporto pubblico a Falzè

Più corse del trasporto pubblico per i residenti (in particolare studenti) di Falzè di Piave. È l'esito dell'incontro che si è svolto il giovedì tra il sindaco di Sernaglia della Battaglia e i vertici di Mobilità di Marca (Mom), l'azienda che cura il servizio di trasporto pubblico locale. Il primo cittadino sernagliese ha fatto presente a Mom che la popolosa frazione di Falzè di Piave è poco servita dai mezzi pubblici: una situazione che penalizza soprattutto gli studenti, costretti a raggiungere Sernaglia o Pieve di Soligo con mezzi propri. “Abbiamo trovato in Mobilità di Marca una disponibilità all'ascolto e alla collaborazione che ci ha dato la garanzia della prossima istituzione di due nuove corse – illustra il sindaco – La prima, mattutina, partirà da Sernaglia transitando per Falzè e arriverà a Pieve di Soligo in tempo per garantire le coincidenze per tutte le destinazioni scolastiche, in particolare Valdobbiadene e Montebelluna. Sarà garantito anche il ritorno con percorso inverso rispetto al mattino e conferma della fermata a Falzè”.

Oltre a questo, amministrazione comunale e Mom hanno concordato anche sull'opportunità di attivare corse aggiuntive che saranno ufficializzate più avanti e interesseranno sempre Falzè. “Si tratta – afferma il primo cittadino – di un grande risultato, ottenuto grazie alla disponibilità del presidente di Mom Giacomo Colladon e dei suoi collaboratori, che si sono dimostrati attenti a questa esigenza del territorio. Non posso perciò che esprimere soddisfazione per il risultato ottenuto e per la possibilità data ai nostri concittadini, e in particolare ai ragazzi che utilizzano i mezzi pubblici per andare e tornare da scuola”. Chi già usufruiva dei mezzi di trasporto di Mom e intende usufruire della nuova linea via Falzè può contattare il comandante della Polizia locale Aldo Biscaro (telefoni 0438-965376, 368-3582341) per comunicazioni sugli abbonamenti.