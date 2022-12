“L’albero che ci piace… è quello con il cacciatore appeso!”: striscione choc di 100% animalisti

“L’albero che ci piace… è quello con il cacciatore appeso!”: è all'insegna del cattivo gusto il messaggio che l'associazione 100% animalisti ha voluto scrivere su uno striscione che nella serata di ieri, 22 dicembre, è stato affisso sulla recinzione della chiesa di Falze di Piave, frazione di Sernaglia della Battaglia. Qui un gruppo di doppiette, nei giorni scorsi, ha illuminato un albero usando bossoli vuoti di cartucce da caccia, trasformate poi in lampadine. L'iniziativa ha creato forte indignazione tra gli animalisti che hanno diramato un comunicato di rivendicazione del blitz.

Il comunicato di 100% animalisti

I cacciatori del Medio Piave sono molto attivi, tra una cena e l'altra si danno da fare nel "sociale". A varie sigle di associazioni venatorie si aggiunge una fantomatica "Cacciatori e Bimbi": già il nome è un programma, e non ha bisogno di commenti. Organizzano lezioni nelle scuole e macabre mostre di "trofei", cioè di Animali che hanno ucciso. Quest'anno hanno avuto una brillante idea: a Sernaglia della Battaglia, sulla riva del Piave, hanno illuminato un albero usando bossoli vuoti di cartucce da caccia, trasformate in lampadine. Si vantano di aver usato 1000 bossoli, ma certamente nella scorsa stagione venatoria ne hanno sparati molti di più. Noi pensiamo con orrore a quanti Animali hanno ucciso questi barbari sanguinari, e per puro divertimento. Chi si diverte uccidendo non può essere un individuo normale e sano di mente. Nella serata del 22 dicembre, Militanti di Centopercentoanimalisti hanno appeso uno striscione provocatorio “L’albero che ci piace… è quello con il cacciatore appeso!” sulla recinzione della chiesa di Falze di Piave, a pochi metri dove i cacciatori di solito organizzano le loro attività infami, tuttavia, la scelta non è stata casuale, il clero non prendendo posizione, è il principale responsabile di quell'albero sacrilego creato dai killer legalizzati!