Sernaglia, studenti e sportivi meritevoli hanno ricevuto borse di studio e riconoscimenti

Sabato 19 novembre, nella sala consiliare del Municipio, si è tenuta “La Comunità premia”, la cerimonia di premiazione di studenti e sportivi meritevoli. Sono state consegnate le borse di studio per un totale di quasi 8mila euro. «Premiare le giovani e i giovani della nostra comunità è per me e per l’Amministrazione comunale motivo di particolare gioia e di legittimo orgoglio, perché nei loro successi scolastici e sportivi leggo i valori, la forza e il futuro dell’intera Comunità - ha detto il sindaco Mirco Villanova -. Mi è stata data una straordinaria occasione per ringraziare pubblicamente e sentitamente i genitori e gli insegnanti, e parimenti gli educatori, gli allenatori, i presidenti e i volontari delle associazioni, perché senza il loro decisivo contributo i nostri giovani non avrebbero potuto raggiungere i loro traguardi. Ed è questo il senso più profondo di ogni risultato: il fatto che esso sia il felice esito che scaturisce da un leale ed educativo cammino corale, da un impegno e da un sentire comuni».

Le borse di studio delle scuole medie sono state intitolate, come ormai da tradizione degli ultimi due anni, all’artista sernagliese Carlo Balliana, il quale ha dimostrato ancora una volta la sua preziosa sensibilità verso la nostra comunità. L’artista inoltre ha donato a tutti i premiati un suo bozzetto della chiesa di San Rocco con l’encomiabile intento di donare un’opera ritraente un elemento caro e distintivo per la nostra comunità. Per la scuola secondaria di primo grado, hanno ricevuto le borse di studio: Marco Battistella, Marta Benedet, Rebecca Bertazzon, Alice Bortot, Asia Collodet, Angelica Da Riva, Davide Frezza, Aurora Mazza, Marco Rusalen, Angela Zamai.

Gli studenti della scuola superiore che hanno ricevuto la borsa di studio sono: Luca Bortot, Ilenia Fregolent, Leonardo Frezza, Alessio Meneghello, Luigi Meneghello, Marta Mometti, Lisa Pederiva, Beatrice Pietrovecchio, Agnese Piovesana, Marianna Santi, Aurora Signorotto, Elena Toffoli, Emanuele Zamai. Gli universitari che hanno ricevuto la borsa di studio sono: Laura Bortot, Aurora Colle Wincler, Angela Franceschet, Chiara Frezza, Leonardo Mariotto, Mattia Mattiuzzi, Erica Merotto, Raffaele Pase, Sara Perin.

Sono sette gli atleti e tre le squadre che hanno ricevuto il riconoscimento per i risultati sportivi ottenuti: Martina Villanova nel nuoto, Riccardo Mariotto nella pallatamburello categoria Giovanissimi, Alessandro Mazzero nella pallatamburello categoria juniores, Nicola Borgo nel beach volley, Nicole D’Agostin nel ciclismo Gravel, Martina Andreetta nell’equitazione e Eleonora Fava nell’equitazione; l’Usd Barbisano Eclisse (calcio); l’Asd Fontigo (pallatamburello) e l’Asd Union QdP (calcio).

«La meritocrazia non deve però mai trasformarsi in esclusione, in contrapposizione o in un miope e univoco metro di misura – ha sottolineato il Sindaco -. È per tale ragione che il mio sincero incoraggiamento e abbraccio va anzitutto a chi pur impegnandosi non è pervenuto ai risultati che sperava. Risultati che sicuramente, non demordendo, potrà conseguire in futuro. Esprimo infine la mia più profonda gratitudine a tutte quelle società sportive che non saranno premiate questa sera perché il loro straordinario lavoro, che ogni giorno compiono instancabilmente e in silenzio a servizio dei nostri giovani, dello sport e della comunità intera, è un bene che reputo inestimabile».

L’Amministrazione Comunale ha ringraziato per l’intrattenimento musicale Assuera De Vido al violino e Moira De Vido al piano che hanno allietato la cerimonia; Ezio Pederiva, direttore della Biblioteca comunale, che ha condotto l’evento e tutti i partecipanti per la bellissima serata, «un’opportunità per dimostrare orgogliosamente come la nostra comunità sia ricca di eccellenze, studenti, e associazioni – ha concluso il primo cittadino -, che si impegnano quotidianamente per risultati che premiano l’intera comunità».