Interruzione dell’energia elettrica, Comune diffida E-Distribuzione

Ben 150 tra abitazioni e attività produttive in via Caiselle, Freli e Gravette, oggi, si sono ritrovate senza corrente elettrica dalle ore 9 alle 16, a causa di distacchi programmati dal gestore E-Distribuzione ma non adeguatamene comunicati. Per questo motivo il Comune ha inviato una diffida al gestore “a comunicare tempestivamente distacchi di alimentazione elettrica programmati e non (caso guasti)”. L’interruzione dell’energia elettrica non era stata comunicata nemmeno agli Uffici Comunali che hanno raccolto decine di chiamate di cittadini in difficoltà che lamentavano il disservizio. Per di più nell’ultima settimana si sono susseguite interruzioni improvvise che hanno causato non pochi disagi alla cittadinanza.

«Non si ritiene efficace ed adeguato l’attuale metodo di avviso degli utenti interessati tramite l’affissione di fogli di carta su pali, che a seguito delle frequenti precipitazioni si deteriorano e cadono a terra impedendo alla cittadinanza di prenderne visione – scrive il sindaco Mirco Villanova nella missiva-. Considerato quindi, che la natura degli interventi non ha carattere emergenziale e di urgenza, poiché programmata, si chiede che venga avvisata la popolazione in modo più efficace, ed ogni volta sia data comunicazione via pec alla scrivente amministrazione».

Quanto richiesto «Si ritiene necessario al fine di limitare i disagi alla popolazione e garantire i servizi essenziali a tutela della pubblica e privata incolumità (cittadini assistiti da apparecchiature elettromedicali e attività produttive) – ha scritto inoltre il Sindaco nella diffida -. Si evidenzia inoltre ogni responsabilità della vostra società per qualsiasi danno dovuto al mancato preavviso dell’interruzione di corrente».

Anche i consiglieri di minoranza Fabrizio Pillonetto e Anna Rosada hanno ricevuto segnalazioni del disservizio dai cittadini e, appurato che la mancata comunicazione è da parte di E-Distribuzione, sostengono la necessità che il gestore sia preciso e solerte nelle comunicazioni. «Si chiede a E-Distribuzione una maggiore collaborazione verso l'Amministrazione e i cittadini – afferma Fabrizio Pillonetto, consigliere comunale di minoranza della lista “Proposta Civica" -. Una comunicazione tempestiva che non sia solo basata su foglietti attaccati ai pali e che permetta la diffusione di queste informazioni anche su canali ufficiali e social, permettendo in tal modo ai cittadini (molto spesso persone anziane) di trovare alternative adeguate nei periodi di sospensione del servizio».

«È capitato che i cittadini ci abbiano chiamato, anche in questi ultimi giorni, per segnalare dei disservizi con l’illuminazione viaria. Diverse volte, anche nella frazione di Falzè, intere vie sono rimaste al buio con notevoli incomodi, così come è capitato anche alle attività produttive. Verificato che la mancata comunicazione non dipende dall’Amministrazione Comunale – afferma Anna Rosada, consigliere comunale di minoranza per la lista civica “Con noi”sostenuta da FdI e FI -, è necessario che il gestore dia ai cittadini congruo preavviso con adeguate e tempestive segnalazioni in caso di sospensioni della corrente per necessità di servizio, così da limitare al minimo possibile i disagi per i cittadini».