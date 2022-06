Sernaglia, via ai lavori per la cassa di espansione nell’area dell’ex cava Trentin

Inizieranno lunedì 27 giugno i lavori di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale con la realizzazione di una cassa di espansione nell?area dell?ex cava Trentin. Il progetto, fortemente voluto dall?Amministrazione Comunale, ha nel dettaglio lo scopo di eliminare i fenomeni di esondazione che frequentemente interessano le zone a monte del centro abitato di Falzè di Piave ed alcune parti dello stesso. Sempre più spesso, infatti, gli eventi meteo sono caratterizzati da maggior intensità, concentrata in tempi brevi, causando allagamenti e fenomeni di ristagno anche in zone storicamente mai interessate. Studi idrogeologici hanno evidenziato che i fenomeni scaturiscono a nord del centro abitato, in territori coltivati dove si innescano fenomeni di corrivazione (defluire naturale dell'acqua piovana attraverso il terreno verso l'alveo di raccolta) che si riversano sulla viabilità pubblica, in via Cal Zattera, Materazzo, Pradussie e Fossaloi, che a sua volta diviene collettore delle masse d?acqua che si accumulano a monte.

Pertanto si è reso necessario attuare iniziative in grado di trattenere volumi d?acqua in caso di eventi meteo di rilievo; l?area della ex cava Trentin, recentemente acquisita dal Comune, ben si presta a garantire, con adeguate opere di convogliamento, la laminazione o contenimento delle acque meteoriche e quindi la soluzione dei problemi suddetti. «È un intervento importante per il paese che andrà a migliorare la sicurezza idraulica ? afferma il sindaco Mirco Villanova ? Da diversi anni si attende un intervento di questo tipo mirato a salvaguardare dagli allagamenti il centro abitato di Falzè di Piave. Per raggiungere l?obiettivo di realizzare l?opera, è stata fondamentale la sinergia tra Enti. Ringrazio il Consorzio di bonifica Piave per la fattiva collaborazione e la Regione Veneto per aver accolto positivamente l?intervento».

Grazie ad una fattiva collaborazione tra il Comune di Sernaglia della Battaglia, il Consorzio di bonifica Piave e la Regione Veneto, è stato possibile acquisire un contributo di 600.000 euro per tale opera. Il progetto tecnico è stato curato dallo studio ?ZOLLET engineering? di Santa Giustina (BL). Un grande traguardo, che consentirà di realizzare un?opera di fondamentale importanza per la salvaguardia idraulica del territorio. Il cantiere comporta la chiusura al traffico veicolare di via Cal Morta (intero tratto tra via Palliaghe e via Praduani), dal 27 giugno al 31 luglio 2022.