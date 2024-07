HoliRun, la corsa più colorata d'Italia fa tappa sulle colline Unesco

Il summer tour HoliRun partirà dalle colline Unesco all'insegna della sostenibilità: l'appuntamento è per domenica 14 luglio a Sernaglia della Battaglia. Alle ore 14 verrà aperto lo stand in via Capitello, per il ritiro del kit gara, lo start è fissato alle ore 17.

T-shirt e bag ufficiali dell'evento Holirun, insieme alla bustina di colori e i gadget forniti dagli sponsor - Decathlon Italia è uno dei partner dell'evento - completano il kit compreso per nell'iscrizione. La corsa, non competitiva, è aperta a tutti, compresi agli amici a quattro zampe, la partecipazione è gratuita per i ragazzi fino ai 12 anni e le persone con disabilità. Un premio speciale verrà dato al gruppo più numeroso, al partecipante più giovane, a quello più “esperto”, e ai due podisti più colorati. La manifestazione si inserisce come evento conclusivo all'interno della Festa della birra di Fontigo, organizzata dall'Asd Fontigo. La corsa attraverserà il paese che fa parte del territorio dell'Unesco, accanto al Piave. Un suggestivo percorso di 7 chilometri naturalistico e storico, in cui i partecipanti verranno riempiti di polveri colorate. A vincere non sarà il primo, ma chi si divertirà di più. Un evento che rispetta l'ambiente, così come sono certificati e naturali i colori “Holi Colors Italia”, prodotti da un'azienda del settore cosmetici, non contengono elementi chimici e sono facilmente lavabili. Intrattenimento e spettacoli saranno il premio per tutti al traguardo.

Il commento

«È un evento colorato e gioioso che rappresenta un’opportunità di aggregazione intergenerazionale per la comunità - afferma il sindaco di Sernaglia della Battaglia, Mirco Villanova -. Un’iniziativa che attrae molti partecipanti anche da fuori comune e quindi un’occasione per promuovere il nostro territorio. Ringrazio gli organizzatori e i volontari per il loro impegno nell’organizzazione e per la buona riuscita dell’evento, non mancherà il sostegno dell’Amministrazione comunale».

Info utili

L'evento ha inoltre uno scopo solidale, con le precedenti edizioni sono stati aiutati la Super Simo's Family, l'associazione che sostiene il maratoneta in carrozzina di Conegliano Simone Menin, e la Mozambico Onlus per il supporto ai bambini e popolazioni africane. Ulteriori dettagli e informazioni sono a disposizione su: www.holirunontour.it, www.instagram.com/holirunit, www.facebook.com/HoliRunOnTour. Media partner dell'evento sono Radio Company e Radio Wow. Le successive due tappe di Holirun summer tour 2024, l'unica e originale corsa dei colori, si svolgeranno domenica 21 luglio, all'interno del Mirano Summer Festival, e sabato 27 luglio a Lignano Sabbiadoro.