Sernaglia, al via le iscrizioni dei ragazzi al progetto "Back to School"

Un progetto rivolto agli studenti gratuitamente per reintrodurli gradualmente all'attività scolastica “in presenza” nelle settimane immediatamente precedenti la partenza del nuovo anno di lezioni, all'insegna dell'educazione e del divertimento. Si chiama “Back to School” la nuova proposta dell'Amministrazione comunale per gli alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado di Sernaglia della Battaglia e le loro famiglie. I contenuti dell'iniziativa sono stati illustrati dal sindaco Mirco Villanova in una lettera inviata nei giorni scorsi ai genitori degli alunni interessati. “Nel corso di questa estate, l'amministrazione comunale si è già attivata per promuovere a favore dei bambini e dei ragazzi della nostra comunità attività per riappropriarsi della loro dimensione socio-relazionale, dopo il periodo trascorso a casa per la situazione emergenziale dovuta al Covid-19. Proseguendo in questa direzione – scrive il primo cittadino – in collaborazione con la cooperativa sociale Itaca Onlus, attiva da tempo sul territorio, proponiamo per il periodo che precede l'avvio del nuovo anno scolastico il progetto “Back to School”, con l'obiettivo da un lato di soddisfare i bisogni educativi, didattici e socio-relazionali dei minori, e dall'altro di dare un supporto alle famiglie impegnate in ambito lavorativo”.



Il progetto prevede un'attività di studio quale aiuto per lo svolgimento dei compiti estivi e il potenziamento degli apprendimenti, e un'attività più creativa attraverso la partecipazione a laboratori manuali. L'attività si svolgerà tre giorni alla settimana nei locali del Centro Giovani di Sernaglia, in piazza Martiri della Libertà. La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Le attività proposte rispetteranno le linee guida emanate dalla Regione Veneto e dall'Azienda sanitaria regionale in merito ai servizi destinati ai minori in tempo di Covid-19.



Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 24 agosto utilizzando il modulo disponibile sul portale www.comune.sernaglia.tv.it. Il servizio si svolgerà nel periodo compreso tra il 31 agosto e l'11 settembre. La partecipazione è riservata prioritariamente, ma non esclusivamente, alle famiglie i cui figli abbiano frequentato nell'anno scolastico 2019/20 la scuola primaria o secondaria di primo grado di Sernaglia della Battaglia.

