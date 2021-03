Successo a Sernaglia per il progetto educativo "Happy Easter Lab"

Grande successo per il laboratorio educativo “Happy Easter Lab”, proposto dal Comune di Sernaglia della Battaglia in co-progettazione con le educatrici della Cooperativa sociale Itaca, che gestiscono il servizio Operativa di Comunità dell’Ulss 2 Marca trevigiana, in sinergia con l’Amministrazione comunale. Il laboratorio ha dato la possibilità a 37 bambini delle scuole primarie di Sernaglia e Falzè di Piave di poter recuperare l'aspetto socio-relazionale ed educativo extra scolastico, che in questo periodo ha subìto una forte compressione. Gli incontri progettati erano 3, della durata di due ore ciascuno. Purtroppo, a causa del recente passaggio del Veneto da “zona arancione” a “zona rossa”, l'ultimo appuntamento è stato annullato. Nei primi due incontri i bambini iscritti, opportunamente divisi in turni, hanno rispettato pienamente tutte le disposizioni legate al contenimento del contagio da Covid-19. Il gruppo di iscritti così numeroso fa riflettere su quanto sia necessario per i bambini e per le loro famiglie avere a disposizione spazi educativi, espressivi e sociali per vivere in maniera equilibrata e sana. Gli incontri sono stati gestiti dalle educatrici Giulia Scapol e Linda Possamai, che hanno proposto attività adeguate all'età dei bambini con un'attenzione particolare al loro benessere psicofisico.

I tanti lavoretti manuali proposti hanno dato l'opportunità ai bambini di colorare, costruire, dipingere e sperimentare con diverse tecniche e materiali, divertendosi e creando uno spazio libero dove essere se stessi. Il laboratorio, oltre a creare lavoretti da portare a casa, ha portato anche a decorare cartonati forniti dal Comune (coniglietti, uova e colombe), che una volta ultimati sarebbero stati portati a tutti gli esercenti del Comune. Inoltre, in collaborazione con il Gruppo Giovani di Sernaglia erano stati preparati dei cartoncini da affiancare a ogni cartonato, con un indovinello per i bambini e un foglio sul quale lasciare una dedica. I cartonati con gli indovinelli verranno portati nei negozi appena ce ne sarà la possibilità, per lasciare il segno di un percorso che c’è comunque stato e perché i bambini possano cercare all'interno dei negozi il loro cartonato decorato.

"Ringraziamo la cooperativa sociale Itaca per la sua fondamentale collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento dell'Happy Easter Lab, che nelle ultime settimane ha dato a una quarantina di bambini l'opportunità di riscoprire, con tutte le cautele del caso che sono state osservate alla lettera, il piacere di lavorare insieme per obiettivi comuni – interviene il sindaco Mirco Villanova – confidiamo di riuscire a completare, appena sarà possibile, anche la consegna dei cartonati ai negozianti, che saranno molto felici di poterli ospitare. Favorire la socialità, soprattutto delle fasce più giovani della nostra comunità, nel rispetto di regole e protocolli resta uno degli obiettivi della nostra Amministrazione. Siamo però consapevoli che solo un miglioramento generale della situazione epidemiologica potrà permettere la ripresa di lezioni scolastiche in presenza e laboratori educativi, perciò non possiamo che rinnovare a tutti, senza distinzioni, la raccomandazione di rispettare le regole anti contagio”.