Sernaglia, il Comune abbassa il costo della bolletta dei rifiuti

Il Comune di Sernaglia della Battaglia ha ottenuto dal Ministero dell’Economia e Finanza e dal Ministero dell’Interno un contributo che ha deciso di destinare, in accordo con Savno (gestore dalla raccolta dei rifiuti), all’agevolazione della tariffa dei rifiuti sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. “Abbiamo deciso di utilizzare le somme ricevute dai Ministeri per ridurre sensibilmente le bollette dei rifiuti dei sernagliesi - spiega il sindaco Mirco Villanova -. In questo particolare momento storico, nel quale il costo di altre bollette è lievitato, parallelamente ai costi di energia e materie prime, è volontà dell’Amministrazione Comunale andare incontro ai cittadini per quanto possibile. E la tariffa dei rifiuti è uno degli ambiti in cui possiamo intervenire direttamente per applicare le agevolazioni”.

Nello specifico, sarà ridotta la parte fissa della TARI delle utenze domestiche per l’importo complessivo di 72.579 euro e delle utenze non domestiche per l’importo di 44.174,70 euro. Il Comune, che fa parte dei 44 Comuni del Consiglio di Bacino Sinistra Piave, afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale, ha provveduto al versamento di tali somme destinate ad essere ripartite fra le utenze comunali. La riduzione è stata evidenziata all’interno della bolletta recapitata in questi giorni alla voce AGEVOLAZIONE TARI 2020.