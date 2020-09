Sernaglia della Battaglia, attivate quattro nuove telecamere di videosorveglianza

Sono attivi i nuovi 4 punti di lettura e memorizzazione delle targhe dei veicoli che attraversano il territorio comunale di Sernaglia della Battaglia. I dispositivi sono stati posizionati lungo le strade provinciali, in modo da avere un costante monitoraggio di tutti i mezzi in transito. Tale nuova strumentazione è stata fortemente sostenuta dalle forze di polizia statali (Arma dei Carabinieri), quale importante strumento per la lotta alla criminalità, perché consente attraverso la lettura e la memorizzazione delle targhe l'individuazione dei veicoli collegati a fatti criminosi, ricostruendone con esattezza il percorso con date e orari precisi.

Le nuove telecamere sono dotate di un proprio autonomo software, in modo da permettere anche in caso di guasto all'apparato di videosorveglianza esistente di monitorare i transiti nel nostro territorio comunale. Per raggiungere questo risultato sono stati spesi 18.700 euro più iva. Questo nuovo apparato implementa l'impianto di videosorveglianza comunale esistente, che consta di 30 videocamere che monitorano le strade che attraversano il territorio comunale e le zone pubbliche maggiormente frequentate nei momenti di svago come le zone verdi delle Fontane Bianche, l'area attrezzata del Musil, gli impianti sportivi di proprietà comunale e le aree verdi prospicienti il fiume Piave a Falzè.

«Siamo particolarmente contenti quando possiamo coadiuvare le forze dell'ordine nella loro attività -commenta il sindaco di Sernaglia della Battaglia, Mirco Villanova- come pubblica amministrazione crediamo nell'utilità della videosorveglianza, perciò abbiamo reperito i fondi per l'acquisto di questi quattro nuovi “occhi elettronici”, che rendono ancora più capillare e quindi efficace il monitoraggio del territorio comunale».