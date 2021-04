Sernaglia, attivato servizio di supporto per prenotare le vaccinazioni anti Covid

L'amministrazione comunale prega di contattare il servizio solo in caso di effettivo bisogno, per non generare difficoltà nelle prenotazioni da parte dell’operatore incaricato

Dal Comune un aiuto ai cittadini sernagliesi che potrebbero trovarsi in difficoltà nella prenotazione della vaccinazione anti Covid. È attivo in municipio da martedì 6 aprile, a beneficio delle persone che padroneggiano poco le procedure via internet ma sono chiamate a prenotare online la vaccinazione contro il Covid, un servizio di supporto destinato proprio alla prenotazione del turno di vaccinazione. Ne possono usufruire le persone che rientrano nelle categorie indicate periodicamente dall'Ulss 2 Marca Trevigiana.

Per accedere al servizio è necessario rivolgersi all'ufficio Servizi sociali del Comune, previo appuntamento telefonico chiamando lo 0438-965303, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30. L'operatore fornirà le indicazioni e prenoterà la somministrazione del vaccino rilasciando la documentazione necessaria, per ritirare la quale sarà necessario presentarsi di persona in municipio. L'amministrazione comunale prega di contattare il servizio solo in caso di effettivo bisogno, per non generare difficoltà nelle prenotazioni da parte dell’operatore incaricato.

«Anche nel nostro territorio la campagna vaccinale contro il Covid sta prendendo piede, nella speranza che possa accelerare sempre di più. Per consentire ai cittadini interessati, anche e soprattutto coloro i quali non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici, di non perdere né ritardare il loro appuntamento nei centri di somministrazione, abbiamo deciso di mettere a disposizione i nostri servizi sociali, che potranno fornire un valido aiuto. La vaccinazione è lo strumento principe per uscire da questa pandemia, insieme al continuo e rigoroso rispetto delle regole anti contagio»: ricorda il sindaco Mirco Villanova.