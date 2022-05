A Sernaglia i piccoli studenti fanno visita al sindaco in Municipio

Gli alunni della classe 5^ della scuola primaria di Falzè di Piave hanno visitato il Municipio, iniziando a conoscere gli Uffici e l’Amministrazione comunale, scoprendone le diverse funzioni e caratteristiche. «È stata un’esperienza positiva ed arricchente incontrare i bambini, che erano molto interessati e hanno fatto numerose domande – riferisce il sindaco Mirco Villanova -. Nel corso della visita ho spiegato loro, in particolare, cosa fanno il Sindaco, la Giunta comunale, i Consiglieri Comunali provando a trasmettere il fatto che fare l’amministratore comunale non è un lavoro, ma più che altro una missione, è mettersi al servizio della propria comunità. Ringrazio le maestre, in particolare la referente Rita Villanova, per la loro attenzione e sensibilità a cogliere questa opportunità per i bambini». Ogni alunno ha ricevuto la nuova guida "Il Municipio, la casa di ogni cittadino" che è stata appositamente pensata e realizzata per i bambini dal Comune in collaborazione, per la parte grafica, con la G.S.E. srl di Udine.

«Il Municipio è la casa di ogni cittadino del Comune e ciò che avviene al suo interno non è molto diverso da ciò che avviene in una famiglia – ha scritto il Sindaco nell’introduzione della guida - La visita guidata al Municipio vuole fornirti la possibilità di conoscere la casa comunale e come funziona, aiutandoti ad essere un cittadino sempre più attento e partecipe. Questa casa appartiene a te e a tutti i tuoi concittadini, e così le piazze, le strade, i parchi, le palestre, le scuole. Tutto il patrimonio pubblico appartiene alla Comunità, di cui anche Tu fai parte; per questo motivo curalo, custodiscilo come i tuoi giochi e le cose a cui tieni. Questa piccola guida vuole aiutarti a comprendere il funzionamento del tuo Comune e la bellezza di poter essere utili alla Comunità».

La visita in Municipio è un progetto dell'Amministrazione Villanova, un'iniziativa importante di cittadinanza attiva, per avvicinare i giovani alle Istituzioni e renderli cittadini sempre più attenti e consapevoli, e che permette ai bambini di comprendere il funzionamento di un Comune e dei suoi Organi. È un’attività che s’inserisce nel progetto più ampio di partecipazione attiva alla vita del Comune quale è il Consiglio Comunale dei Ragazzi. «L’alleanza educativa tra la scuola e l’Amministrazione comunale è importante, perché rafforza il patto educativo tra più soggetti che si fanno carico dell’educazione delle giovani generazioni in un’ottica di condivisione con la comunità- aggiunge il Sindaco -. Anche per questo è un progetto nel quale l'Amministrazione crede fortemente, e per questo lo porterà avanti anche nei prossimi anni. Ringrazio Ezio Pederiva, il nostro bibliotecario, e Cristina Marangon, della Segreteria comunale, per aver curato e fatto da guida insieme a me». L’avatar del sindaco è stato realizzato da una ragazza di Falzè di Piave, studentessa del Liceo Artistico.