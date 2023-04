Servizi territoriali, 37 comuni del distretto di Treviso uniscono le forze

Mai come in questo periodo, con l'aumento dei casi di disagio e difficoltà tra la popolazione, si parla di implementare e rafforzare i servizi territoriali. Dalla Marca parte dunque un'iniziativa che ha l'obiettivo di condividere progettualità e gestione di benefici per i cittadini. Un modello che unisce ben 37 comuni del distretto di Treviso è stato approvato nell'ultimo consiglio comunale a Spresiano. È lo schema di convenzione per la gestione associata delle misure comunitarie, nazionali e regionali per l'inclusione sociale nell'Ambito di Treviso, le Ats (ambito territoriale sociale).

I commenti

«Il Comune di Spresiano, si conferma soggetto trainante e punto di riferimento, come già fatto in passato, e prosegue sulla linea di condivisione con gli altri Comuni di progettualità importanti, di cui riveste il ruolo di capofila - spiega il vicesindaco Roberto Fava - come ad esempio il "Piano Giovani Regionale condotto dall’assessore Pol", il "Caffè Alzheimer", il progetto "Passi d'argento", il progetto Pnrr "Casa Santin - polo senza frontiere” e il ruolo tecnico-politico rivestito all'interno dei Piani di Zona”. I servizi che verranno rafforzati secondo questo nuovo schema sono il servizio sociale professionale ovvero il rapporto assistenti sociali-residenti, il servizio di pronto intervento sociale, i servizi per la residenza fittizia. "Confermato, ancora una volta, il ruolo chiave del Comune di Spresiano, i cui Servizi Sociali sono impegnati in prima linea, in quanto inseriti nel Nucleo Operativo Territoriale che ha una fondamentale importanza nella definizione delle linee di indirizzo delle progettualità e nel definire le priorità nell'utilizzo delle risorse».

«In questi anni l’investimento dell’amministrazione nel sociale è stato davvero importante - conclude il sindaco Marco Della Pietra - tanto da vederci assegnata un premio per l’assunzione di una nuova assistente sociale, il cui concorso è in fase conclusiva, e che porterà dal 1° giugno l’organico a 4 assistenti sociali e 1 amministrativo, oltre all’assistenza domiciliare con due operatori in convenzione, e che ci pone in un rapporto assistenti/cittadini molto al di sotto della media. Per noi il sociale è e rimarrà sempre una priorità». Una rivoluzione che rafforzerà servizi a favore del cittadino.