Servizio civile 2021: sono quattro i posti disponibili a Vittorio Veneto

C’è tempo fino al prossimo 15 febbraio per presentare domanda di ammissione al Servizio Civile 2021. I posti disponibili a Vittorio Veneto sono quattro per altrettanti giovani - di età compresa tra i 18 e i 29 anni - interessati a fare esperienza nel settore Musei e Biblioteche. La «retribuzione» prevista è di 439,50 € al mese netti per 25 ore di impegno settimanale. I posti messi a selezione a Vittorio Veneto rientrano nel quadro del programma «A.B.C. di Marca - Ambiente, Biblioteche e Cultura per tutti », gestito dall’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana. Due volontari saranno destinati alle Biblioteche Civiche e due al Settore Musei.

Gli interessati possono trovare tutte le informazioni utili e presentare domanda attraverso il sito dell’Associazione dei Comuni della Marca al seguente indirizzo. Verranno accettate solo le domande trasmesse per via telematica sulla base delle istruzioni indicate dal sito stesso. Il Servizio Civile Universale è riconosciuto come periodo di lavoro a fini pensionistici, può essere trasformato in crediti formativi all'università e certificato some competenze acquisite spendibili nel mondo lavorativo.