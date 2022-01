Servizio Civile in Avis: disponibili 23 posti in tutto il Veneto

È stato pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni compiuti desiderosi di fare un’esperienza nell’ambito del progetto “Ti Invito a Donare- Nord” che vede le Avis del Veneto offrire 23 posti per ragazze e ragazzi che vogliano partecipare attivamente alla vita associativa con un percorso formativo, di servizio e di orientamento professionale qualificato.

Dodici mesi da impiegare in qualità di volontari di Servizio civile all’interno di un contesto associativo stimolante, osservando e imparando da vicino come si opera al servizio degli altri, acquisendo utili strumenti conoscitivi per veicolare il messaggio del dono attraverso le piattaforme digitali, le campagne social, le iniziative di informazione promosse dalle Avis che aderiscono al bando. Ognuna di loro approfondirà alcune delle molteplici attività nell’ambito del progetto.

“Il Servizio civile rappresenta un’opportunità che i giovani possono cogliere per conoscere l’Avis approcciandosi a una realtà che opera nella totale gratuità e nell’interesse assoluto di chi sta soffrendo e ha bisogno di un gesto significativo -commenta la presidente di Avis regionale Veneto Vanda Pradal - L’esperienza del Servizio Civile costituisce un’occasione preziosa per crescere, rafforzando la consapevolezza che esistono dei momenti di festa e divertimento, ma anche degli spazi di impegno sociale a favore della nostra comunità. Non c’è cosa più arricchente di dare a chi ha bisogno per scoprire che il ritorno sarà superiore a quanto si è dato e capace di renderci più attenti al prossimo e quindi più umani. Mai come oggi è fondamentale per tutti, ed in particolare per i più giovani, scegliere una direzione costruttiva per il proprio futuro. Con tutto il cuore invito quindi ragazzi e ragazze a partecipare all’opportunità del Servizio civile che lo Stato ha attivato anche per quest’anno. Fatevi avanti, vi aspettiamo numerosi”.

I giovani interessati dovranno presentare la domanda entro le ore 14 del 26 gennaio 2022. Potranno svolgere il loro anno di volontariato con un orario settimanale medio di 25 ore e un’indennità mensile di 444,30 euro. Al momento della candidatura per Avis, indicare il Codice Progetto PTCSU0007221014645NXTX e l’esatto Codice Sede per esprimere la sede Avis per la quale si intende candidarsi, di seguito elencati:

147326 Avis Comunale di Castelfranco Veneto

147327 Avis Comunale di Chioggia

203485 Avis Comunale di Mirano

147329 Avis Comunale San Donà di Piave

147330 Avis Comunale di Valdagno

147331 Avis Comunale di Venezia

147332 Avis Comunale di Verona

147333 Avis Provinciale di Padova

147334 Avis Provinciale di Rovigo

147335 Avis Provinciale di Treviso

147336 Avis Provinciale di Venezia

147337 Avis Provinciale di Verona

147338 Avis Regionale del Veneto (con sede a Treviso)

La domanda deve essere presentata in modalità online attraverso la piattaforma DOL autenticandosi con Spid, da pc, tablet o smartphone. Per consultare il bando: www.avis.it/it/servizio-civile.