Istituto Bon Bozzolla, torna anche quest'anno il Servizio civile universale

Si chiama "Dedico - azioni di solidarietà per anziani e adulti in fragilità" il progetto lanciato dal Servizio Civile Universale in cui è coinvolto anche l’Ipab Bon Bozzolla di Farra di Soligo. Il bando è già online da qualche giorno e si rivolge ai giovani tra i 18 e i 28 anni, che possono presentare domanda entro le ore 14 del 15 febbraio 2024 per aggiudicarsi l’unica posizione aperta. Il progetto copre un arco temporale di 12 mesi nei quali il candidato o la candidata prescelto saranno occupati per 25 ore settimanali con una retribuzione di 507,30 euro mensili.

Scopo del progetto è quello di favorire lo scambio intergenerazionale ma soprattutto rinforzare il tessuto sociale avvicinando cittadini e istituzioni e combattendo così le situazioni di marginalità in cui vivono i nostri anziani, lavorando sull’obiettivo di una comunità più solida e inclusiva. A Casa Cardani, struttura del Bon Bozzolla dedicata agli ospiti autosufficienti, il candidato o la candidata verrà in contatto con varie figure professionali e sanitarie per conoscere il modo pratico di operare di una residenza per anziani; inoltre farà esperienza diretta con familiari e realtà di volontariato locale oltre che scuole e associazioni, e avrà modo di svolgere servizio a favore anche di persone che si trovano in una particolare condizione di difficoltà attraverso un ruolo attivo nell’attuazione dei vari servizi quali l’erogazione dei pasti a domicilio, il sistema di trasporti e accompagnamenti). Per informazioni dettagliate e adesioni è possibile consultare il sito www.politichegiovanili.gov.it alla voce “Servizio Civile”.