Servizio civile, Cartoni Morti firma lo slogan dell'associazione Comuni di Marca

Al via il bando del Servizio Civile Universale per i 182 volontari dell'associazione Comuni della Marca Trevigiana in co-progettazione con Confcooperative Unione Interprovinciale di Belluno e Treviso e in rete con Csv Belluno Treviso e L’Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso. Per promuovere l’adesione al bando l’Acmt ha avviato una collaborazione con lo youtuber e creator Andrea Lorenzon, in arte “Cartoni Morti”. Il bando e la campagna sono stati presentati martedì 16 gennaio alla presenza della presidente Paola Roma, del presidente del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, Marco Della Pietra, il creatore, Andrea Lorenzon, il direttivo dell’Acmt e numerosi altri sindaci trevigiani, associazioni, cooperative, la consulta studentesca e le istituzioni. Era presente anche Laura Giorgi, la “vera” sindaca di Lignano (UD), il cui alter ego maschile è uno dei personaggi più famosi di Cartoni Morti.

Come funziona

Il Servizio Civile Universale è indirizzato a cittadini e cittadine italiani ed europei tra i 18 e i 28 anni. Consiste nella scelta volontaria di dedicare un anno della propria vita a servizio delle comunità, per promuovere la solidarietà, l’educazione, la costruzione della pace, la tutela dell’ambiente e la promozione della cultura. Il SCU consiste in 12 mesi di volontariato per un totale di 1.145 ore (delle quali 110 di formazione) con un riconoscimento di un contributo mensile di 507,30 euro. Il SCU trevigiano inoltre garantisce una riserva del 15% nei Concorsi Pubblici, la possibilità di un tutoraggio lavorativo e quella di estendere l’esperienza all’estero grazie all’Erasmus+. Sono 182 i posti approvati all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana nel programma “Valori Comuni – Azioni per la Costituzione” realizzato in co-programmazione con Confcooperative Unione Interprovinciale di Belluno e Treviso e rete con CSV Belluno Treviso e UAT VI di Treviso, articolati in filoni: Educo (educazione alla partecipazione), Tutelo (ambiente per le future generazioni), Dedico (azioni di solitarietà per anziani e adulti in fragilità), Supero (la persona oltre la disabilità), Riparo (la Costituzione a protezione di maternità, infanzia e gioventù), Libero Racconto (arte e cultura che uniscono), Racconto Libero (Arte e cultura che uniscono). Le tematiche: Educazione e promozione culturale e sociale, Assistenza a Persone con disabilità, Assistenza ad Anziani e adulti in fragilità, Assistenza a Minori e giovani in condizioni di disagio, Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, Patrimonio storico, artistico e culturale. In totale sono 125 gli enti coinvolti dove i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 28 anni potranno svolgere il servizio: 87 Comuni, 27 Associazioni o Cooperative, 11 altri Enti (Ulss2, Rsa…). La campagna: l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana ha scelto una strategia di comunicazione per raggiungere direttamente il target e tramite l’agenzia Studio Radici, ha realizzato una collaborazione con il creator e youtuber Andrea Lorenzon, in arte Cartoni Morti che vanta quasi 3 milioni di follower tra Youtube, Instagram, Facebook e TikTok. Lorenzon è già noto per essere molto apprezzato dal target in oggetto e capace di realizzare video animati che, tramite il suo stile personale ironico e tagliente, riescono a trattare con attenzione e profondità tematiche attuali come il nucleare, il cambiamento climatico e altri argomenti vicini ai giovani. Cartoni Morti ha realizzato l’illustrazione di lancio della campagna teaser dal titolo ironico in inglese maccheronico “AI VOGL TU for Servizio Civile” rappresentante uno dei suoi personaggi iconici, un sindaco che chiama ragazzi e ragazze ad aiutare la comunità in ambiente, educazione, animazione sociale e cultura. Inoltre, ha prodotto un intero video animato, pubblicato oggi sui suoi canali, che giocando sempre con l’ironia tagliente dei suoi personaggi mostra i benefici del Servizio Civile Universale. Due canali paralleli di comunicazione che hanno l’obiettivo di far conoscere il SCU a più giovani possibili e invogliare dunque a candidarsi.

I commenti

«Il Servizio Civile Volontario è una grande opportunità per ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni che possono mettersi in gioco, vivere un’esperienza di formazione in uno dei nostri Comuni o delle associazioni, le cooperative e gli altri Enti che fanno parte dei 182 progetti approvati - le parole di Paola Roma, presidente dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana - sono tante le opportunità offerte: oltre al contributo di oltre 500 euro al mese, 110 ore di formazione, una riserva del 15% nei Concorsi Pubblici e la possibilità di proseguire all’estero grazie all’Erasmus+. Non posso allora che ringraziare tutto lo staff dell’Associazione Comuni e del Centro Studi, i colleghi sindaci, Confocooperative, Csv, Ufficio Scolastico Provinciale e tutti gli attori in campo. Ci auguriamo anche che grazie alla campagna lanciata insieme al creator Andrea Lorenzon, Cartoni Morti, si possano raggiungere un numero sempre maggiore di ragazzi e ragazze per coprire tutti i 182 posti disponibili nei vari settori, dalla cultura all’assistenza, dall’ambiente all’educazione. Invito anche tutti i sindaci a dare più diffusione possibile di questa opportunità: portare i giovani nei nostri municipi è fondamentale per traghettarci verso il futuro».

«Io per primo non conoscevo il Servizio Civile - ha aggiunto Andrea Lorenzon - e lo confondevo col Servizio Militare, quindi ho realizzato un video giocando su questo equivoco con uno dei miei personaggi, Stegosandro, che pensa di essere iscritto dal proprio sindaco, in questo caso il Sindaco di Lignano che è uno dei miei personaggi, al servizio militare e invece… è il Servizio Civile e spiego così in modo ironico e divertente questa grande occasione che, se i giovani conoscessero di più, apprezzerebbero molto. Spero di aver trovato il modo giusto per poterlo comunicare».

«Il Centro Studi assieme all’Associazione dei Comuni supporta i nostri amministratori - conclude Marco Della Pietra - quando mi hanno detto che la campagna del Servizio Civile l’avremmo fatta con Cartoni Morti ero molto felice, perché sono un suo grande fan. E mi auguro che questi ci aiuti a raggiungere il target».