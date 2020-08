Segni di ripresa a Treviso: a settembre riaprono tutte le biblioteche comunali

Martedì 1 settembre riapriranno le tutte le biblioteche comunali offrendo i servizi interrotti durante l’emergenza sanitaria. Gli utenti dovranno comunque osservare le attuali norme anti Covid-19, rispettando il distanziamento sociale e l’obbligo di utilizzo della mascherina. Nella sede di Borgo Cavour riprenderà la distribuzione dei volumi moderni, servizio che, negli ultimi mesi, era stato trasferito alla biblioteca Zanzotto. La consultazione dei materiali antichi nella Sala dell’Ateneo sarà invece su appuntamento. Inoltre, la biblioteca Zanzotto riaprirà la saletta internet, mettendo a disposizione quotidiani e riviste per la lettura in sede. Per quanto riguarda la Biblioteca dei Ragazzi, con la riapertura delle scuole i servizi riprenderanno solo nel pomeriggio, riservando la mattina alle classi scolastiche.

Di seguito il dettaglio delle aperture:

Biblioteca Zanzotto: nuovo orario estivo dal lunedì al venerdì 9 – 13.25 e 14.30-19.55; sabato 9-12.55. Attivi i servizi di prestito, consultazione, emeroteca, consulenza e saletta internet con ingresso contingentato.

Biblioteca BRaT: nuovo orario estivo dal lunedì al venerdì 9-12.30 e 15.30-18.30; sabato 9-12.30. Orario dal 14 settembre: dal lunedì al venerdì 15.30-18.30; sabato 9.12.30. Mattino riservato alle attività con le classi scolastiche su prenotazione

Biblioteca Borgo Cavour: dal 1 settembre dal lunedì al venerdì 9-13 e 14.30-18. Sabato Chiuso. Sala Ateneo aperta su prenotazione. Aperti i servizi di prestito e consultazione in sede con accesso contingentato. Sala consultazione aperta con numero di posti limitato e su prenotazione. Per accedere alla sala dell’Ateneo per la consultazione di materiali antichi e di pregio si può prendere appuntamento scrivendo all’indirizzo fondiantichi@bibliotecatreviso.it

Biblioteca S. Liberale: dal 1 settembre lunedì e giovedì 14.30-17.30. Aperto il servizio di prestito e consulenza con accesso contingentato e nel rispetto dei limiti di distanziamento interpersonale.

Biblioteca S. Antonino: dal 1 settembre mercoledì e venerdì 14.30-17.30. Aperto il servizio di prestito e consulenza con accesso contingentato e nel rispetto dei limiti di distanziamento interpersonale. Le postazioni internet/studio sono accessibili nei limiti dei posti disponibili.