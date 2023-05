Sfalci del verde sulle strade provinciali: «Lavori di massima urgenza»

Sono iniziate lunedì 8 maggio, con massima urgenza, le operazioni di sfalcio del verde e manutenzione sulla rete viaria provinciale, come già anticipato in una nota stampa nel fine settimana: i lavori, che erano stati ritardati a causa di un esposto da parte di una delle ditte non aggiudicatarie dell'appalto, sono stati pianificati in tutto il territorio subito dopo l'aggiudicazione definitiva della gara, resa possibile nel pomeriggio di giovedì 4 maggio.

I lavori

Data la situazione di urgenza a cui era necessario provvedere nel più breve tempo possibile, la Provincia ha attivato immediatamente le 8 ditte incaricate, che hanno avviato gli interventi lunedì iniziando dai punti più critici per la sicurezza di automobilisti e utenza debole, in particolare negli incroci stradali. I cantieri per il ripristino delle corrette condizioni di viabilità sono partiti dai comuni in cui era necessario intervenire tempestivamente per la conformazione della rete viaria stessa, ovvero Pieve di Soligo, Oderzo, Asolo, Cessalto e Loria, e stanno procedendo di pari passo in tutti gli altri comuni del territorio provinciale.

Il commento

«Come già anticipato sabato in una nota stampa, lunedì abbiamo avviato in somma urgenza i lavori di sfalcio che purtroppo erano stati ritardati da un esposto che aveva bloccato l'iter corretto - conclude il presidente della Provincia, Stefano Marcon - grazie alla tempestività dei nostri tecnici abbiamo provveduto immediatamente a sistemare la questione burocratica per partire subito con il servizio. In questi giorni le 8 ditte incaricate saranno all'opera in tutta la rete di strade provinciali. Rassicuro dunque nuovamente sindaci e cittadini che in tempi celeri tutto sarà correttamente ripristinato».