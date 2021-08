Spettacolo "Io Veronica e le altre": si cercano donne che sfilino in passerella

L’Amministrazione di Castelfranco Veneto ha in programma un evento unico nel suo genere, uno spettacolo “Io Veronica...e le altre” in programma giovedi 9 settembre alle ore 21. che in caso di maltempo si svolgerà la sera successiva, venerdi 10 settembre 2021. “Nell’intento di continuare a celebrare con la dovuta risonanza i 1600 anni di Venezia e di valorizzare un luogo della nostra città recentemente ristrutturato, la “Corte delle Belle Donne”- dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Castelfranco Veneto Roberta Garbuio – “abbiamo voluto, in collaborazione con l’associazione Echidna, proporre questo spettacolo aperto alla partecipazione di chi vorrà, un’iniziativa di carattere culturale ma anche sociale che ci arricchirà facendoci scoprire l’unicità delle donne”.

Si tratta di evento ispirato alla splendida figura di Veronica Franco, personaggio veneziano cinquecentesco che seppe con la sua intelligenza e bellezza, con il gusto e l’amore per la cultura, lasciare un segno nel proprio tempo e dare un esempio di emancipazione femminile tra intelletto, emotività ed estetica. Sarà uno spettacolo itinerante, realizzato appositamente per la città di Castelfranco Veneto nell’ambito del programma CENTORIZZONTI 2021 – PAESI E PAESAGGI, che coinvolgerà diversi luoghi del centro storico per concludersi proprio davanti al magnifico caseggiato noto a tutti come “Corte delle Belle Donne”. L’ideazione e la regia di questa pièce sono affidate a Anna Zago, artista vicentina esperta di teatro contemporaneo.

Lo spettacolo includerà teatro, musica, poesia e prevede, nel finale, una performance in forma di sfilata di moda con 12 splendidi abiti messi a disposizione dall’atelier Laure Parfum D'ÂME della stilista Laura Milan (www.lauramilan.it). Ma si potrà sfilare anche con il proprio abito più bello e che più esprime la personalità delle donne partecipanti. Questa iniziativa è proposta e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura e dall’Assessorato alle Associazioni.

“L’obiettivo è quello di coinvolgere il nostro territorio – dichiara l’assessore alle associazioni Franco Pivotti – abbiamo già inoltrato un invito alle varie associazioni ma l’iniziativa è rivolta a tutte le donne e sarà sufficiente una comunicazione via mail per aderire. Verso fine agosto convocheremo un incontro con chi ha aderito per organizzare tutti i dettagli dell’evento che sarà, per il suo genere, unico”.

L’Amministrazione Comunale invita quindi tutte le donne, dai 30 agli 80 anni, che volessero prendere parte come protagoniste alla manifestazione a segnalare la loro disponibilità inviando una mail di adesione all’indirizzo: cultura@comune.castelfrancoveneto.tv.it. entro giovedì 26 agosto. L’evento si concluderà con una sfilata dove le donne saranno protagoniste e potranno esprimere attraverso il loro spirito e stile, l’arte e la cultura del nostro territorio evidenziando la voglia di essere “uniche” come certamente unica, nel ‘500, è stata Veronica Franco.