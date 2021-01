Ponzano Veneto, inaugurata la prima area di sgambatura cani

Con poche presenze e pochissimi invitati, come da Dpcm, lunedì 25 gennaio è stata aperta la prima area di sgambatura cani del Comune di Ponzano Veneto.

Alla presenza dell'educatrice cinofila Elisa Pallocca (Asd "La Luna Nuova") che gestisce attraverso una convenzione comunale l'area di addestramento in via delle Industrie, sono stati aperti ufficialmente i cancelli dell'area di sgambatura. Il percorso iniziato dalla precedente amministrazione, elaborato e concluso dall'attuale maggioranza permetterà finalmente a tutti gli amanti dei cani di avere un'area sicura dove far correre in completa sicurezza il proprio fedele amico. La giornata fredda di oggi non ha fermato la gioia di Mery, Dora, Penny e ancora Dora che, con la loro voglia di correre, sono state le prime cagnoline a inaugurare il prato tutto per loro.

L'area di proprietà comunale collegata ad un ampio parcheggio e a breve fornita anche di una fontana di acqua potabile è raggiungibile in auto ma anche a piedi utilizzando il percorso protetto che collega l'area di via delle Industrie al Parco urbano. Nell'attesa di poter inaugurare l'area con la presenza del pubblico e degli sponsor che hanno aiutato il Comune nella realizzazione, il sindaco Antonello Baseggio ha voluto ringraziare gli uffici tecnici per aver portato a termine questo primo intervento tanto atteso e l'assessore Nicola Bernardi con delega all'Ambiente e Michela Santon, presidente del Consiglio comunale, per l'aiuto nella tutela degli animali.