Siccità, il sindaco si appella ai cittadini: «Usate il buon senso»

«Faccio appello al senso civico dei miei concittadini perché rispettino l'ordinanza comunale sui consumi d'acqua. Mi appello al buon senso di tutti per evitare la sgradevole applicazione delle sanzioni previste. In questo momento difficile di siccità dobbiamo fare tutti la nostra parte fino a quando l’emergenza idrica non sarà terminata».

A dirlo è Cristiano Mosole, sindaco di Breda di Piave, in un appello rivolto a tutti i suoi concittadini. L'ordinanza prevede l’uso di acqua a soli fini alimentari e igienico-sanitari. È consentito l’annaffiamento di orti e giardini solo per il mantenimento del ciclo vegetativo. È vietato usare acqua potabile di acquedotto per: lavaggio di cortili e piazze, lavaggio domestico di auto e moto, alimentazione di fontane ornamentali o altri arredi da giardini simili, riempimento di piscine private. Per i pozzi naturali, devono essere installati dispositivi di regolamentazione per evitare il getto continuo. Le attività produttive devono limitare il prelievo di acqua alle essenziali esigenze lavorative e, dove possibile, favorire processi di riciclo dell’acqua.