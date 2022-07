Siccità, Zaia nominato commissario: «Emergenza da bollino ultra rosso»

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, è stato nominato martedì 26 agosto Commissario delegato per gli interventi urgenti della crisi idrica, in applicazione a quanto stabilisce l'ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile emanata lo scorso 21 luglio.

In qualità di Commissario, Zaia ha subito emanato un’ordinanza con la quale ha nominato il dottor Nicola Dell’Acqua (direttore di Veneto Agricoltura) soggetto attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali. «La grave situazione di deficit idrico in atto, causata dal prolungato periodo di siccità, ha provocato danni ingenti nel territorio, in particolar modo agli impianti e alla rete di distribuzione idrica - ha detto il presidente durante il punto stampa odierno -. Ho attivato l’Unità di crisi regionale che avrà il compito di coordinare gli interventi in modo efficace e a breve sarà predisposto un Piano di interventi rivolto alle principali criticità. In tempi estremamente rapidi, e grazie ad un capace lavoro di squadra, il primo intervento è già stato realizzato lunedì sera e ha riguardato il comune di Caorle: stanotte è infatti stato costruito un bypass che ha consentito di risolvere il problema del cuneo salino risalito quest’anno a livelli record.

La scorsa settimana, inoltre, ho emanato un’ordinanza che autorizza la deroga al Deflusso Minimo Vitale con l’obiettivo di garantire la dotazione idrica presente nei bacini e nei fiumi per il fabbisogno umano ed irriguo, fornendo contemporaneamente anche delle risposte efficaci al mondo agricolo che sta subendo un periodo di grande sofferenza per il reperimento dell’acqua e la conseguente irrigazione delle terre. La gestione commissariale, unitamente a quanto già fatto, consentirà di procedere in modo ancora più tempestivo per la soluzione delle problematiche che interessano trasversalmente il settore idropotabile, quello agricolo e quello energetico».

Il punto stampa

«Le previsioni meteo dicono che la situazione non cambierà nel breve termine, per cui faccio un appello ai cittadini in merito alla risorsa idrica: ci vuole il buon senso e senso civico. Bisogna evitare di fare spreco della risorsa idrica che è un bene di tutti. Bisogna fare un uso parsimonioso dell'acqua, il motivo è che di acqua non ce n'è. Abbiamo nei ghiacciai una situazione anticipata di tre mesi, siamo da bollino ultra rosso, per la fine dell'estate rischiamo di avere grandi difficoltà». Sono parole ferme e preoccupate quelle che il governatore del Veneto, Luca Zaia, utilizza nel descrivere l'attuale situazione in Veneto per quel che concerne la crisi idrica ormai in corso da mesi in Italia e nella nostra Regione.

Altro appello del presidente del Veneto è quello legato all'emergenza incendi: «Ci vuole massima prudenza, perché non si può pensare che gli incendi che scoppiano siano per autocombustione. Chi fuma, deve stare attento e la sigaretta portarsela a casa. Le previsioni ci indicano che anche per il rischio incendi i prossimi saranno mesi difficili, per questo è necessario senso civico da parte di tutti, perché non è pensabile di dover rinunciare a luoghi iconici del nostro Veneto».

Il Covid

Il governatore Luca Zaia ha quindi ricordato che ad oggi non è ancora conclusa nemmeno l'emergenza Covid, sottolineando comunque che «il virus è cambiato» e che «è iniziata ormai la fase endemica, è un virus che tiene in vita l'ospite e che dunque diverrà sempre più famigliare, probabilmente sostituirà la nostra influenza», ha detto Luca Zaia. Il governatore ha anche in questo caso fatto appello al buon senso di ciascuno circa l'uso della mascherina in alcune circostanze, nonché sottolineato l'importanza della quarta dose di vaccino per le persone verso le quali, ad oggi, sussiste la raccomandazione alla somministrazione.