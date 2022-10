Sicurezza sul lavoro, nuovi corsi Inail per prevenire gli incidenti

Il tavolo convocato in questi giorni dal Prefetto di Treviso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro aveva fatto emergere l’esigenza di rafforzare al più presto le iniziative condivise di formazione come strumento di prevenzione fondamentale degli infortuni.

Inail ha accolto la richiesta pubblicando un apposito avviso pubblico, consultabile sul sito www.inail.it, per il finanziamento di interventi formativi e aggiornamenti tematici a contenuto prevenzionale per un valore, a livello nazionale, di 14 milioni di euro. Due gli obiettivi dell’iniziativa: da un lato, rafforzare le competenze dei soggetti coinvolti nel sistema della prevenzione e, dall’altro, incentivare una gestione partecipata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I lavoratori e le lavoratrici devono infatti essere in grado di conoscere i rischi, di usare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale, assumendo piena consapevolezza delle proprie mansioni nell’ambito del processo produttivo.