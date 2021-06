Silea, 50 mila euro di contributo per le associazioni

L’amministrazione Comunale di Silea rende noto il bando per la concessione di contributi in via sperimentale alle associazioni del territorio di Silea per fronteggiare le difficoltà causate dall’emergenza epidemiologica da Covid 19. Beneficiari del contributo straordinario sono tutte le associazioni sportive, volontaristiche e di promozione sociale e culturale del territorio che per la continuità, attivazione e ripresa in sicurezza delle loro attività hanno sostenuto delle spese fisse, straordinarie e incomprimibili dal 01 aprile del 2020 al allo stesso periodo del 2021. Ad ogni associazione verrà erogato il 50% delle spese sostenute e documentate, fino ad un massimo di € 1.500.

«Come Amministrazione siamo i primi ad essere consapevoli delle ingenti spese che sono state sostenute da chi opera a contatto con il pubblico: l’adeguamento alle normative per la ripresa in sicurezza delle attività sportive e sociali ha gravato non poco sulle case delle associazioni del nostro territorio, che hanno bilanci non certo finalizzati al lucro. Stanziare un contributo di 50 mila euro vuole essere un aiuto concreto, anche per consentire il proseguo delle attività delle associazioni così importanti per la socialità del nostro territorio» sottolinea Francesco Biasin, Assessore allo sport del Comune di Silea. Qualora non dovessero essere assegnati contributi pari all’Intero importo stanziato dall’Amministrazione Comunale, la somma residua sarà ripartita in maniera uguale tra tutti i partecipanti aventi diritto fino alla copertura massima del 100% delle spese ammissibili, che dovranno essere riferite ad interventi, servizi o acquisti di beni idonei e finalizzati all’attuazione delle misure per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 al fine di tutelare la salute del personale impiegato, dei volontari e a consentire l’esercizio in sicurezza dell’attività.

Il bando scade il 31 agosto di quest'anno. Tutte le Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti ai seguenti recapiti: Ufficio Sport e Associazionismo tel. 0422/365724 e-mail servizipersona@comune.silea.tv.it