Pizzaioli, bagnini e sportivi: opportunità estive per i giovani di Silea

Il Comune di Silea, attraverso il Progetto Giovani, organizza una serie di occasioni formative, sportive e di inserimento lavorativo per i giovani residenti nel territorio comunale. Il primo appuntamento sarà il corso per diventare pizzaiolo: la proposta, rivolta ai giovani dai 16 ai 22 anni, si svolgerà dal 14 al 18 giugno presso il Centro Tamai. Formatore sarà Luca Bonazza, docente di pizzeria e titolare della pizzeria l’Angolo Goloso. Obiettivo del percorso sarà fornire ai giovani partecipanti conoscenze sulle tecniche base di panificazione e competenze su come lavorare le diverse materie prime: verrà data anche la possibilità di fare pratica in affiancamento al docente.

«Credo sia importante come professionista, mettermi in gioco per trasmettere ai giovani le competenze e la passione che caratterizzano il mio lavoro. Nel settore agro-alimentare è forte la richiesta di giovani da inserire professionalmente, meglio se già con delle competenze pratiche. Penso siano quindi molto utili progetti come questo, per accompagnare i ragazzi ad inserirsi più preparati nel mercato del lavoro»: spiega Luca Bonazza. In partenza anche il corso per conseguire il brevetto di assistente bagnanti, riconosciuto dal Ministero dei Trasporti e dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che prevede circa 100 ore tra nuoto in piscina, in mare, arti marinaresche, BLS/D, primo soccorso. A breve verranno presentate anche le date per il corso di pugilato. Per informazioni: 392.9018908

«In questo periodo difficile crediamo sia utile offrire delle opportunità di crescita per i ragazzi, con l’obiettivo di facilitare il loro ingresso nel tessuto socio-lavorativo, offrendo occasioni di formazione professionale in cui mettersi in gioco, apprendere e sperimentare nuove competenze». spiega l’Assessore al Sociale Francesco Biasin.