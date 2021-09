Silea in lutto, è mancato il ristoratore Dino Stevanato

Se c’è una trattoria che si identifica con un piatto simbolo, è quella che Dino Stevanato ha avviato a Silea alla fine degli anni ‘70. La fama del suo bollito misto di carne ha sempre attirato numerose schiere di appassionati.

Domenica 12 settembre il celebre ristoratore ha perso la vita lasciando in lutto Silea e tutte le persone che, negli anni, avevano freqentato la sua celebre trattoria. Dino è morto a 83 anni per una grave malattia contro cui lottava ormai da tempo. Sempre presente in cucina, aveva lasciato da alcuni anni l'attività in mano alle figlie Chiara e Silvia, che avevano imparato il mestiere standogli accanto. Da autodidatta, senza mai aver frequentato scuole di cucina, era riuscito a portare la sua trattoria nella prestigiosa Guida Michielin, preparando pranzi e cene per tantissimi attori, divi e politici. Sposato per 53 anni con l'amata moglie Maria, la coppia aveva iniziato aprendo la trattoria "Primavera" a Lanzago, spostandosi a Silea alla fine degli anni '70. La data dei funerali verrà fissata nei prossimi giorni. Le figlie Chiara e Silvia hanno voluto ricordarlo su Facebook con queste parole: «Venire a mangiare qui, sarà sempre venire a mangiare "da Dino". Noi ci prendiamo qualche giorno per ricordarlo come si deve. Ciao papà».