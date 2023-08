Ikea Plan & Order Point, aperto il nuovo punto vendita nella Marca

Inaugurato mercoledì 9 agosto un nuovo Ikea Plan & Order Point, all’interno del centro commerciale Emisfero Sileamare: un format innovativo, dedicato alla pianificazione dei diversi ambienti della casa, con cui Ikea punta ad essere sempre più accessibile anche a chi abita lontano dai punti vendita tradizionali.

Nei 100 metri quadri espositivi del nuovo spazio, sarà possibile trovare ispirazioni e usufruire del supporto di consulenti esperti per la progettazione delle diverse aree domestiche, dalla cucina al living alle camere da letto. I clienti potranno attingere dall'intero range Ikea e scegliere il servizio di consegna più adatto alle proprie esigenze. Questa nuova apertura rappresenta un’ulteriore conferma della strategia omnicanale di Ikea, capace di integrare punti vendita fisici con il digitale, permettendo così ai clienti di scegliere dove e come interagire con il brand scandinavo e la sua offerta. Si rafforza così l’ecosistema Ikea in Veneto, dove l’azienda è presente dal 2005 con lo store di Padova, un Plan & Order a Vicenza, e dove continua ad investire per rendere i propri servizi sempre più capillari sulla regione: dalla consegna a domicilio, ai 26 punti di ritiro e ai 1.200 uffici postali in cui è possibile ritirare ordini al di sotto dei 30 chili.

In occasione della nuova apertura, Ikea Italia ha anche deciso di supportare l’Emporio Beato Erico di Treviso, realtà solidale riconosciuta dalla regione Veneto, nata per aiutare chi è in stato di difficoltà attraverso la distribuzione gratuita di beni alimentari e prodotti per l’igiene personale e della casa. Il progetto, avviato anche grazie alla collaborazione di Csv - Centro di Servizio per il Volontariato Belluno Treviso, si concretizzerà nella donazione di nuovi arredi per rendere più accogliente lo spazio: verrà ripensato l'ingresso, resa più funzionale la modalità espositiva dei prodotti e realizzata una zona a misura di bambino, dove i più piccoli potranno giocare durane la permanenza dei genitori nell’emporio. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto "Un posto da chiamare casa", con il quale Ikea Italia si impegna, collaborando con associazione e realtà del territorio, a realizzare progetti sociali volti a restituire un senso di casa a chi più ne ha bisogno. Negli ultimi 10 anni, sono oltre 750 i progetti sociali realizzati dall’azienda su tutto il territorio nazionale.

Il commento

«A un mese dall’inaugurazione del primo Plan & Order point in Veneto, a Vicenza, raddoppiamo la nostra presenza arrivando anche nella Marca Trevigiana - conclude Carmine Di Marco, responsabile del negozio di Padova, Ikea Italia -. Siamo felici di accogliere il pubblico all’interno del nostro nuovo punto vendita: con un’offerta che ruota intorno ai servizi su misura e grazie all’esperienza dei nostri co-worker, risponderemo ancora più da vicino ai diversi bisogni delle persone che vogliono arredare la propria casa».