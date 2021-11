Silea, inaugurato l'ampliamento della scuola di S.Elena con nuove aule speciali e laboratori

L’ Amministrazione Comunale di Silea ha simbolicamente consegnato agli scolari del plesso di S. Elena di Silea e alla Preside dell’Istituto Comprensivo il nuovo ampliamento della scuola elementare Elena Lucrezia Cornaro. I nuovi spazi saranno destinati a un laboratorio informatico, uno linguistico, un’aula insonorizzata per la musica e, nell’aula più grande, dotata di ampie vetrate e spazi generosi, si potranno svolgere anche laboratori di ballo e teatro. La particolarità dell’intervento è che le aule sono pensate come elemento autonomo rispetto al plesso scolastico, del quale però fungono da corpo integrante: così la fruizione sarà nella mattina da parte degli scolari e nel pomeriggio e sera, da parte dei cittadini, che possono contare su nuovi spazi culturali polifunzionali.

I lavori, avviati il 18 gennaio 2021, hanno visto la conclusione con circa un mese d’anticipo rispetto alla data di ultimazione contrattualmente stabilita. L’intervento è stato progettato dallo studio MADE, eseguito dalla ditta G.S.E. srl di Paese e diretto dall’ing. Giampietro Franzoso di Mogliano Veneto. L’importo complessivo per l’ampliamento del plesso della scuola Cornaro è stato di 835.000 euro, di cui circa 630.000 finanziati dalla Regione Veneto.

La scuola “Elena Lucrezia Cornaro”, i cui lavori di costruzione ex novo sono terminati nel 2012, si trova nella frazione di S.Elena di Silea e si contraddistingue per le scelte progettuali e costruttive “green”. Oltre all’impiego di materiali isolanti innovativi e confortevoli, fiore all’occhiello è l’impiantistica, completata nel 2019: l’impianto fotovoltaico da 13 Kw consente di far risparmiare al plesso più di 20mila euro all’anno sulla spesa dell’energia elettrica. I sistemi di monitoraggio e settaggio dei consumi elettrici, le pompe di calore e la produzione autonoma di energia permettono infatti alla scuola di spendere “solo” tra i 4 e i 5 mila euro all’anno per i consumi connessi all’energia, rispetto a una spesa media, su edificio di pari superficie, di 25 mila euro.

“Quest’opera è una speranza e una garanzia perché qui si prepara il domani, si disegna il futuro e ogni risorsa impiegata per l’istruzione moltiplica i suoi effetti. La nostra Amministrazione ha investito 3 milioni euro nell’edilizia scolastica, con l’obiettivo sia di rendere più sicure ed efficienti dal punto di vista energetico le strutture esistenti, sia di creare ex novo aule e spazi nuovi da destinare alla urgente necessità di distanziamento e mantenimento di bolle tra le varie classi, ma anche a progetti di ampio respiro che vadano oltre l’emergenza pandemica. Sono particolarmente orgogliosa di questo nuovo ampliamento perché migliorerà la vita sia degli scolari, sia dei cittadini, appena sarà possibile riprendere con la fruizione mista degli spazi. Ricordiamo anche la creazione delle aule all’aperto, che vengono regolarmente utilizzate dagli scolari durante tutto il periodo dell’anno ” sottolinea il Sindaco Rossella Cendron

“La scelta di ampliare una scuola comprende un'idea di scuola come priorità nel territorio, presidio di cultura, di legalità, di conoscenza, di cultura, e quindi di coesione sociale. Ringrazio l'Amministrazione Comunale di Silea che ancora una volta ha dimostrato quanto tutto ciò rappresenti oggi come in passato un'urgenza inderogabile e ineludibile: investire sulle nuove generazioni ci consente di mantenere uno sguardo lungo su un futuro possibile" commenta Maria Pia Davanzo, Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Silea.