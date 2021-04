Silea, inaugurato l'ultimo tratto di pista ciclabile in Via Creta

Inaugurata la pista ciclabile di Via Creta a Silea, che ora è completa nel tratto tra Via Tezze e Viale Della Libertà. L’opera conclude i lavori di messa in sicurezza del quadrante tra il Cimitero e le Scuole Medie Statali, realizzati con lo scopo di ultimare il programma già avviato con il primo stralcio e d’integrare il sistema di camminamenti e piste ciclabili nell’area centrale di Silea.

Il risultato finale è una pista ciclabile separata dalla strada da un’aiuola invalicabile di 50 centimetri. In particolare, l’intervento ha visto il tombinamento dei fossati esistenti lungo il lato est e l’integrazione della rete di smaltimento delle acque piovane e dell’impianto d’illuminazione. E’ stata adeguata la larghezza della sede stradale nelle dimensioni in base a quanto previsto dal codice della strada, considerato che sempre più determinante diviene per il centro di Silea il tratto di Via Creta che collega Viale della Libertà con Via Roma e quindi con le scuole medie M.Polo. Si è inoltre inserita una piattaforma rialzata nell'incrocio tra Via Creta e Via Tezze al fine di ridurre la velocità dei veicoli in transito.

Il commento del sindaco

«La nostra amministrazione sta lavorando da anni per mettere in sicurezza le strade del Comune attraverso la realizzazione di percorsi ciclabili, sia nel centro di Silea sia nelle frazioni. Tra poche settimane consegneremo ai cittadini anche il tratto di S.Elena, che ha visto la costruzione di 2 passerelle sospese - sottolinea il Sindaco Rossella Cendron - Questo intervento è particolarmente importante per il centro di Silea, in quanto era l’ultimo tratto non dotato di un percorso protetto. La rilevanza è ancora maggiore in quanto questa strada collega il centro di Silea, e quindi Via Roma, con il cimitero, garantendo ai cittadini la possibilità di raggiungere un luogo così importante in tutta sicurezza su percorso protetto. Via Creta è inoltre percorsa da molti studenti che raggiungono quotidianamente la scuola Marco Polo: abbiamo così dato loro un percorso sicuro per la mobilità sostenibile» conclude.