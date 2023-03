Polizia locale: Silea si unisce a San Biagio, Monastier e Zenson di Piave

Gestire in forma associata funzioni e servizi comunali è sempre più, anche per i Comuni di media dimensione, una risorsa che permette di aumentare l’efficienza dei servizi e razionalizzare la spesa: in quest’ottica, dopo il via libera dalla Conferenza dei Sindaci del Corpo Intercomunale di Polizia locale all’ingresso del Comune di Silea e l’approvazione dei Consigli comunali di San Biagio di Callalta, Monastier di Treviso e Zenson di Piave, da sabato 1° aprile Silea entra a far parte della convenzione.