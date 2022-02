Silea premia il Canoa Club Sile per i risultati ottenuti ai Mondiali di Dubai

L'Amministrazione Comunale di Silea, nel corso di una cerimonia pubblica svoltasi domenica 6 febbraio, ha premiato alcuni ragazzi del territorio che si sono distinti per particolari meriti sportivi. La premiazione ha visto coinvolte solo alcune delle molte società sportive meritevoli, al fine di evitare assembramenti: domenica è stato il turno del Canoa Club Sile, recentemente rientrato dai Mondiali Canoa di Dubai con un carico di medaglie, e del gruppo Assistenti Bagnanti, diplomati nel 2021 grazie al corso organizzato dal Comune di Silea in collaborazione con la FISA, Federazione Italiana Salvamento Acquatico.

Il Canoa Club Sile si è distinto durante i campionati italiani assoluti di Milano, con 1 secondo e 3 terzi posti. Ai campionati nazionali giovani di Caldonazzo gli atleti di Silea si sono aggiudicati 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi, contribuendo a far salire il Veneto sul podio nazionale. Più recenti i successi agli europei di Dubai il Canoa Club Sile ha vinto 2 ori sui 200 e 500 metri, guadagnando così il posto per i Mondiali di Londra e per gli Internazionali in Florida I 15 Assistenti Bagnanti hanno conseguito il brevetto a ottobre del 2021, dopo un corso di oltre 100 ore tra nuoto in piscina, in mare, arti marinaresche, BLS/D, primo soccorso.

“E’ una grande gioia per la nostra Amministrazione poter premiare i ragazzi che raggiungono risultati eccellenti nello sport, grazie all’impegno, alla dedizione e alla passione. Da anni promuoviamo la pratica dello sport attraverso iniziative come “sport e musica per tutti” che prevede contributi fino a 250 euro per ogni figlio che pratica sport. I risultati si vedono e con grande soddisfazione possiamo dire di aver anche offerto una possibilità per una futura professione ai 15 ragazzi che hanno conseguito il brevetto di salvamento acquatico” dichiara l’Assessore allo sport Francesco Biasin.