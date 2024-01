Premio città di Silea a Rino Antonio Di Nisio, è lui il "volto migliore" della comunità nel 2023

È stato assegnato domenica 14 gennaio con la cerimonia svoltasi all’Auditorium parrocchiale di Silea, nell’ambito del Concerto di Buon Anno, il Premio “Città di Silea”, istituito dall’Amministrazione Comunale nel 2009: il destinatario del riconoscimento per l’anno 2023, scelto tra i cittadini e le realtà che più si sono spesi per la comunità, è Rino Antonio Di Nisio, per la sua attività sociale ventennale nel territorio di Silea in cui rientra l’impegno come volontario per l’apertura del Club Alcologico Territoriale a favore delle famiglie e a supporto della Comunità di San Vincenzo nella parrocchia di Silea.

Le eccellenze a Silea sono numerose e, per questo, la Commissione composta dai delegati dell’Amministrazione Comunale, della Consulta Giovani, della Scuola di musica “Andrea Luchesi” e dell’Associazione pubblico - privata Silea Terre d’Acqua, ha scelto di assegnare anche una menzione speciale ad Antonio Poloni, scomparso il 25 novembre 2023 a 89 anni, grazie al quale è stato fondato il Circolo pensionati Al Passo di Cendon.

Il Premio è stato istituito nel 2009 per coinvolgere la comunità in un momento di festa, durante il quale valorizzare le cittadine e i cittadini, le associazioni e i gruppi che hanno contribuito, con il loro lavoro e la loro buona volontà, a mostrare il volto migliore del Comune. Per selezionare i candidati più meritevoli nei mesi scorsi (entro il 13 dicembre 2023) l’Amministrazione Comunale ha invitato tutti i cittadini, le associazioni, i gruppi e le istituzioni presenti nel territorio (scuole e parrocchie) a presentare le proposte di coloro che rappresentano al meglio la comunità, motivandone adeguatamente la scelta e le ragioni che li distinguono e indicando l’ambito di intervento (cultura, sociale, sport, ambiente o attività produttive, economiche o professionali).

Rino Antonio Di Nisio è nato a Chieti nel 1951 e risiede a Silea dal 1977. Carabiniere in pensione, è da sempre sensibile alle tematiche sociali, tanto da aver conseguito in età il diploma triennale in teologia e quello in approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi presso la Scuola nazionale di perfezionamento in alcologia. Di Nisio da anni presta servizio come volontario a supporto dei concittadini in situazione di sofferenza e fragilità e ha contribuito all’apertura del Club Alcologico Territoriale, nella gestione del quale è tutt’oggi impegnato. È infine autore de “La bellezza angosciante del limite”, un intenso saggio pubblicato nel 2021 da Piazza Editore.

Questa è stata la motivazione dell’assegnazione del Premio Città di Silea: «Per la sua dedizione al servizio degli altri, per la presenza disponibile e di riferimento nell’aiuto ad affrontare sofferenze silenziose nella comunità di Silea». La menzione speciale è stata invece assegnata alla memoria di Antonio Poloni che «nella sua vita ha sempre perseguito l'obiettivo primario del bene al prossimo in particolar modo nella fondazione e gestione del suo amato circolo pensionati al Passo di Cendon».

«Anche quest’anno – commenta il Sindaco Rossella Cendron – i cittadini, le associazioni e i gruppi, con le loro segnalazioni, hanno permesso all’Amministrazione Comunale di identificare il “volto migliore” del nostro territorio: Rino Antonio Di Nisio, destinatario del Premio Città di Silea 2023, è un vero e proprio “motore sociale”, capace di catalizzare le energie e convogliarle a beneficio della comunità. Un affettuoso ricordo lo dedichiamo anche ad Antonio Poloni, al quale è stata conferita la menzione speciale: è anche grazie a lui se oggi il Centro anziani Al Passo di Cendon esiste ed è divenuto un punto di riferimento per tutti i cittadini».

La cerimonia di domenica è stata introdotta dal Concerto di Buon Anno, organizzato in collaborazione con la Scuola musicale “Andrea Luchesi”, che ha visto protagonisti la violinista jazz Anais Drago, decretata dalla rivista Musica Jazz miglior nuovo talento 2021 e considerata tra i più talentuosi violinisti del panorama italiano, e il duo composto dal giovane e brillante chitarrista genovese Luca Falomi e dal fisarmonicista Fausto Beccalossi, uno dei massimi specialisti in campo nazionale e internazionale del proprio strumento. Una performance di alto livello e dal grande impatto emozionale, a lungo applaudita dal pubblico in sala.